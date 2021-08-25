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Военно-промышленный курьер

Трансильвания наша!

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Источник изображения: Вход венгерских войск в Трансильванию. Фото: tankfront.ru

Армии Румынии и Венгрии крайне слабы, что не исключает конфликта между ними

Венгрия и Румыния в их современном виде постоянно входили в одни и те же военные блоки. Сначала они были союзниками нацистской Германии, затем – СССР. Теперь они члены НАТО. При этом друг к другу страны и их народы относятся, мягко говоря, сложно.

Главная проблема – историческая провинция Трансильвания, которая сейчас северо-западная часть Румынии, на нее и приходится граница с Венгрией. Регион этот не раз переходил из рук в руки. По итогам Первой мировой Венгрия как одна из наследников проигравшей и развалившейся Австро-Венгри лишилась Трансильвании в пользу Румынии, зачисленной в число победителей. Когда обе страны стали союзницами Гитлера, тот отписал большую часть Трансильвании обратно Венгрии, компенсацией для Румынии должны были стать советские Молдавия и Одесская область. В 1944 году Бухарест «переобулся в прыжке» и вовремя перешел на сторону Антигитлеровской коалиции. Будапешт же оставался союзником Берлина дольше всех, за что Трансильванию вернули Румынии.

До 60-х в этом регионе существовала венгерская автономия, но затем Бухарест ее упразднил и начал проводить политику ассимиляции венгерского меньшинства. Будапешт много лет пытался урегулировать этот непростой вопрос, но ничего не добился, а Москва в проблему не вмешивалась, хотя могла бы поддержать гораздо более лояльную ей Венгрию против откровенно диссидентствующей Румынии. Подавление венгерского меньшинства оказалось для румынского лидера Николае Чаушеску роковым – в конце 1989 года именно с волнений венгров началась антикоммунистическая революция, быстро лишившаяся этнической окраски и закончившаяся расстрелом «гения Карпат».

“Из Будапешта регулярно звучат заявления о необходимости защитить права зарубежных (в первую очередь именно румынских) венгров силой оружия, из Бухареста – угрозы вешать организаторов венгерской автономии на столбах рядом с их флагами”

Переход обеих стран в западный лагерь, казалось, приведет к мирному решению проблемы, но не сложилось. Членство в НАТО и ЕС не принесло Будапешту и Бухаресту того полного и абсолютного счастья, которого они ожидали. Это привело к росту в обеих странах националистических настроений, что автоматически возродило проблему Трансильвании. Румынские венгры, коих насчитывается примерно 1,5 миллиона (7–8 процентов населения страны), требуют не только культурной, но и территориальной автономии, причем с максимально широким набором прав. Их все более активно поддерживает официальный Будапешт, где большинство в парламенте уже много лет имеют правые, а второе место по числу депутатов занимают крайне правые. Идея «Великой Венгрии», подразумевающая увеличение территории страны за счет земель Украины, Словакии, Сербии и Румынии, где проживают венгерские меньшинства, среди них очень сильна. В Бухаресте ненамного менее популярна идея «Великой Румынии», подразумевающая увеличение владений страны за счет Молдавии и части Украины. Естественно, никаких венгерских автономий в «Великой Румынии» быть не может. Из Будапешта регулярно звучат заявления о необходимости защитить права зарубежных (в первую очередь именно румынских) венгров силой оружия, из Бухареста – угрозы вешать организаторов венгерской автономии на столбах рядом с их флагами.

Венгрия и Румыния – члены одного военного альянса, между ними велик объем взаимной торговли. Однако то же самое можно сказать о Турции и Греции, что не помешало Анкаре и Афинам однажды воевать между собой открыто и находиться на грани войны постоянно («В одном шаге от войны»). Поэтому вероятность столкновения между странами хотя и не слишком велика, но и не нулевая. Исход предсказать крайне сложно.

ВС Венгрии («Равнение на Швейка») после окончания холодной войны минимизированы до предела. В них осталось всего 76 танков Т-72 (из них 44 на хранении), 31 орудие (древние советские Д-20), лишь 14 истребителей-бомбардировщиков «Гриппен» (на хранении имеется 24 МиГ-29 и 18 ударных вертолетов Ми-24). Единственными средствами наземной ПВО являются ПЗРК «Игла» и «Мистраль» общим количеством менее 100 единиц. Вообще нет БМП, САУ, РСЗО, «нормальных» ЗРК. Воевать при таком арсенале техники практически невозможно. Правда, начаты закупки немецких танков «Леопард-2» новейшей модификации А7 и САУ PzH-2000, но в весьма незначительном количестве.

ВС Румынии («Ржавые амбиции») имеют в разы, а иногда на порядки больше техники всех классов. Например, танков в румынской армии почти 700 единиц. Правда, все крайне устаревшие советские Т-55 и румынские производные от них. Количество САУ и буксируемых орудий близко к тысяче да еще есть почти 200 РСЗО. Правда, это тоже древнее советское (60–70-х, а иногда и 40–50-х годов) либо его местные клоны. Имеется более 30 дивизионов «больших» ЗРК и более 300 ПЗРК, а также сотни зенитных орудий и ЗСУ, правда, все эти средства также новизной не отличаются, за исключением единственной батареи «Патриотов» (всего таких батарей будет семь). В составе ВВС – 17 истребителей-бомбардировщиков F-16 (впрочем, ранних модификаций А и В), а также до ста древних истребителей МиГ-21, из коих, правда, не более четверти способны подняться в воздух.

Боевого опыта обе армии, разумеется, не имеют, если не считать чисто символического участия в афганской войне. Если вспомнить обе мировые гекатомбы, то боевые качества венгров традиционно были не слишком высоки, но наголову выше, чем у румын. Нет ни малейших оснований подозревать, что сейчас румыны будут воевать лучше, чем в первой половине ХХ века. Правда, не исключено, что венгры будут воевать хуже, чем в ходе прошлых сражений. Ведь ни у одной из европейских наций за последние 70 лет умения воевать не добавилось, а вот окопного энтузиазма убавилось весьма ощутимо.

Таким образом, румынские ВС достаточно велики, но крайне архаичны и, по-видимому, с крайне низкими качествами военнослужащих. Венгерские ВС крайне малы, но более современны и скорее всего лучше обучены и мотивированы. Именно из-за такой полной асимметрии предсказать победителя практически невозможно.

Скорее всего, впрочем, такового не будет, поскольку стороны постараются воздержаться от боестолкновений. Но рост националистических настроений в обеих странах налицо, а у националистов своя логика. Поэтому ничего исключать нельзя.


Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 32 (895) за 24 августа 2021 года

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Страны
Афганистан
Венгрия
Германия
Греция
Молдавия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Турция
Украина
Продукция
F-16
Leopard-2
PzH 2000
Игла ЗРК
Ми-24
МиГ-21
МиГ-29
Мистраль (Mistral)
Т-55
Т-72
Проекты
NATO
Евросоюз
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