Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая завершили совместное патрулирование в Тихом океане

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Группа из десяти кораблей ВМФ России и ВМС Китая совершила совместное патрулирование в Тихом океане, заявили в Минобороны РФ.

"Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что патрулирование состоялось в период с 17 по 23 октября 2021.

"В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок", - сообщили военные.

По их данным, задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

В составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота - кораблём измерительного комплекса "Маршал Крылов", большими противолодочными кораблями "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".