Войти
ТАСС

Боевые корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместных учениях России и КНР

455
0
0
"Адмирал Трибуц"
"Адмирал Трибуц".
Источник изображения: militarynews.ru

Россию на учениях представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из Владивостока для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Север. Взаимодействие-2023". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Север. Взаимодействие-2023", которое пройдет в июле в акватории Японского моря", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Россию на учениях представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". "Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что в воскресенье из порта города Циндао (провинция Шаньдун) в район проведения учения вышли четыре боевых корабля и судно обеспечения Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. Как сообщала газета "Цзефанцзюнь бао", в состав соединения входят эсминцы с управляемым ракетным оружием "Цицикар" и "Гуйян", ракетные сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также универсальный корабль снабжения "Тайху" с четырьмя палубными вертолетами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Тип 001А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
18.10.2021
Военному атташе США заявлено о непрофессиональных действиях американского эсминца на Дальнем Востоке - Минобороны РФ
18.10.2021
В Минобороны РФ назвали действия эсминца США в Японском море грубым нарушением международных правил
18.10.2021
Российский корабль пресёк попытку эсминца США нарушить госграницу РФ в Японском море
22.05.2019
Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину своего создания
31.10.2018
Сила в универсальности: российские офицеры оценили корвет "Громкий"
26.07.2017
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 14:06
  • 53251
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 13:31
  • 3
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 19.07 12:42
  • 0
Горстка маргиналов: Кто использует нагнетание обстановки между Беларусью и Россией
  • 19.07 11:04
  • 2
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 19.07 10:24
  • 1
Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники
  • 19.07 10:14
  • 1
Пентагон пообещал помочь Киеву создать современную армию
  • 19.07 10:03
  • 1
США не согласны с тем, что их поставки оружия Украине продлевают конфликт
  • 19.07 09:54
  • 1
Сийярто заявил, что условия для переговоров по Украине ухудшаются
  • 19.07 09:44
  • 1
Военный эксперт связал неудачи ВСУ с плохой работой инструкторов НАТО
  • 19.07 00:52
  • 2577
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.07 23:01
  • 39
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме