«Тихоокеанскому флоту выпала роль второго плана»: что входит в основу боевых сил ТОФ и на что он способен

21 мая отмечается день Тихоокеанского флота

292 года назад во времена царствования императрицы Анны Иоанновны Сенатом был учрежден Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Это стало первым этапом зарождения морских сил в регионе, которые позже стало Тихоокеанским флотом. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказывает о современном состоянии ТОФ.

Тихоокеанский флот России (ТОФ), как составная часть ВМФ и Вооруженных сил Российской Федерации в целом, является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Целями Тихоокеанского флота сегодня могут быть: недопущение или ослабление ударов по своим войскам с моря; содействие в разгроме наступающей группировки противника и удержание важных районов на морском побережье; обеспечение перегруппировки морем и морских перевозок в интересах своих войск.

Эти цели достигаются совместными усилиями войск Восточного военного округа и ТОФ. При этом флот может уничтожать группировки ВМС противника, воздействующих на обороняющиеся войска; осуществить и обеспечить высадку морских десантов; участвовать в огневой поддержке войск; нарушать морские перевозки противника; участвовать в борьбе с морскими десантами противника, в овладении проливными зонами, в блокадных действиях; подвозить морем материальные средства.

Флот второго плана

Основу боевых сил Тихоокеанского флота сегодня составляют более 70 кораблей - от дизель-электрических ракетно-торпедных подводных лодок до ракетного крейсера. Список кораблей Тихоокеанского флота в настоящее время выглядит следующим образом (здесь рассмотрим боевые единицы класса только корвет и выше):

ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг» (вступил в строй в 1989 году);

три больших противолодочных корабля (многоцелевые фрегаты): «Маршал Шапошников» (1986), «Адмирал Трибуц» (1986), «Адмирал Пантелеев» (1992);

четыре корвета проекта 20380 (типа «Стерегущий»): «Совершенный» (2017), «Громкий» (2018), «Алдар Цыденжапов» (2020), «Резкий» (2022);

корвет проекта 20385 «Гремящий» (2020);

пять больших десантных кораблей: «Николай Вилков» (1974), «Ослябя» (1981), «Адмирал Невельской» (1982), «Пересвет» (1991), «Владимир Андреев» (2023);

ракетная подводная лодка стратегического назначения проекта «Кальмар» (проект 667БДР) К-44 «Рязань» (1982);

пять ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей» и «Борей-А» (проекты 955 и 955А): К-553 «Генералиссимус Суворов» (2022), К-552 «Князь Олег» (2021 год), К-551 «Владимир Мономах» (2014), К-550 «Александр Невский» (2013), «Император Александр III» (2023);

пять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами «Антей» (проект 949А и М): К-456 «Тверь» (1992), К-150 «Томск» (1996), К-186 «Омск» (1993), К-442 «Челябинск» (1990, модернизация в 2023 году), К-132 «Иркутск» (1988, модернизация в 2023 году);

две многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Ясень-М» (проект 885М): К-573 «Новосибирск» (2021), К-571 «Красноярск» (2023);

две многоцелевые атомные торпедные подводные лодки «Щука-Б» (проект 971): К-419 «Кузбасс» (1992), К-295 «Самара» (1995, модернизация 2023 год);

пять дизель-электрических подводных лодок «Палтус» (проект 877): Б-394 «Нурлат» (1988), Б-190 «Краснокаменск» (1992), Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» (1991), Б-494 «Усть-Большерецк» (1990), Б-464 «Усть-Камчатск» (1990);

пять дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3: Б-274 «Петропавловск-Камчатский» (2019), Б-603 «Волхов» (2020), Б-602 «Магадан» (2021), Б-588 «Уфа» (2022), «Можайск» (2023).

При этом подавляющая часть кораблей в составе Тихоокеанского флота построены еще в советское время и, по сути, дослуживают свой срок. И это без особого труда заметно по годам вступления боевых единиц флота в строй. Поэтому и приводится столь подробный список.

Как ранее писала «Газета.Ru», в 1990-е и 2000-е годы Военно-морской флот России получал крайне незначительное количество кораблей и катеров. Практически все они шли на Северный и Балтийский флоты, а также в Каспийскую флотилию. В 2010-е годы обновление этих оперативно-стратегических и оперативных объединений ускорилось, а после крымских событий 2014 года началось стремительное перевооружение Черноморского флота. Тихоокеанскому флоту в этот период выпала роль актера второго плана.

Существующий корабельный состав Тихоокеанского флота не отвечает современным потребностям театра военных действий. Количество современных единиц в боевом составе ТОФ не тянет даже на флотилию.

ТОФ в сравнении с соседями

Как отмечают российские эксперты, сравнивать Тихоокеанский флот России с ВМ Китая - кощунственно. Темпы работы нынешнего китайского кораблестроительного конвейера не имеют аналогов в мирное время. Ввод новых боевых единиц в боевой состав ВМФ НОАК настолько высок, что в каждый отдельный момент трудно установить, сколько сейчас у Китая кораблей в строю. Всего за четверть века китайский флот превратился из прибрежного убожества с качественным уровнем, в лучшем случае, 1960-х годов, в мощнейший современный океанский флот, уступающий лишь американскому, да и то только пока.

К примеру, в составе ВМФ НОАК эсминцев УРО - 48 (в составе ТОФ - ни одного), из них только новейших ЭМ проекта 055 - 8. К слову, водоизмещение эсминца этого проекта - 12,3 тыс. тонн. Для сравнения: водоизмещение флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера проекта 1164 «Варяг» - 11,5 тыс. тонн. То есть китайский эсминец крупнее нашего крейсера.

Фрегатов УРО у ВМФ НОАК - 48, а корветов УРО - 50. По сравнению с пятью аналогичными кораблями Тихоокеанского флота разница огромная. Китай при этом уже технологически обошел Россию и практически все европейские страны в развитии крупных надводных кораблей и вышел на уровень трех наиболее передовых стран в этой сфере - США, Японии и Республики Корея.

Не лучшим образом ТОФ выглядит и по сравнению с Морскими силами самообороны Японии (входят, между прочим, в пятерку сильнейших ВМС в мире). В боевом составе японского флота четыре вертолетоносца, восемь эсминцев УРО, 28 эсминцев, 10 фрегатов и 23 подводные лодки. Более чем внушительная сила, надо отметить. В надводных силах преимущество японцев перед ТОФ - подавляющее.

Вперед по сравнению с отечественным флотом вышли и военно-морские силы Республики Корея. Хотя их ВМС еще 30 лет назад представляли собой свалку американского металлолома постройки 1940-1950-х годов, сегодня южнокорейский флот уже сильнее любого европейского флота, причем почти все его корабли строятся на собственных верфях, и в основном - по собственным проектам. В составе ВМС РК 12 эсминцев, 10 фрегатов, шесть фрегатов УРО и более полутора десятков корветов.

Сегодня надводные силы ТОФ отчасти уступают таковым даже ВМС Тайваня и Таиланда, правда, эти страны сложно представить нашими противниками. Но независимо от этого, сегодняшнему состоянию ТОФ без колебаний можно выставить твердую неудовлетворительную оценку.

Сравнивать возможности Тихоокеанского флота с ВМС США на Тихом океане не имеет смысла. Превосходство США тут абсолютное.

Перспективы ТОФ

В 2024-2028 годах ТОФ рассчитывает получить:

три фрегата проекта 22350: «Адмирал Чичагов» (2025), «Адмирал Амелько» (2027), «Адмирал Юмашев» (2026);

два корвета проекта 20380: «Грозный» (2024), «Бравый (2025);

четыре корвета проекта 20385: «Буйный», «Ретивый», «Разумный» и «Быстрый» (2024-2027);

два больших десантных корабля: «Василий Трушин» (проект 11711, 2024), универсальный десантный корабль проекта 23900 «Иван Рогов» (2028);

две многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами «Ясень-М» (проект 885М): «Владивосток» (2025), «Пермь» (2026);

одну дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Якутск» (2025).

Этот список выглядит вроде неплохо. Однако и наши соседи дремать не собираются, а их военно-морское могущество растет не по дням, а по часам. Безусловно, для повышения боевых и оперативных возможностей Тихоокеанского флота в современных условиях делается все возможное, но по сути дела это оперативно-стратегическое объединение ВМФ надо воссоздавать во многом заново и в несколько раз увеличивать на Тихом океане корабельный состав.

Наверное, в составе Тихоокеанского флота надо возрождать как соединение оперативную эскадру, заново создавать авианосную ударную группу, формировать соединение морских десантных сил до современного уровня (как качественного, так и количественного) доводить минно-тральные силы, подводные силы иметь в составе флотилий и эскадр, наконец, радикально модернизировать береговую инфраструктуру.

Кому-то подобные замыслы могут показаться чересчур смелыми и даже выходящими за пределы возможностей экономического комплекса страны. Однако при этом надо исходить из того, что XXI век будет веком Азии, а Тихий океан среди всех других океанских театров военных действий станет театром номер один.

Михаил Ходаренок