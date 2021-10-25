Спикер парламента Таджикистана призвал партнеров по ОДКБ создать прочный пояс безопасности вокруг Афганистана

Танки армии Таджикистана во время совместных военных учений с Россией и Узбекистаном на полигоне Харб-Майдон.

Душанбе. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (нижняя палата парламента) Таджикистана Махмадтоир Зокирзода призвал партнеров по ОДКБ создать прочный пояс безопасности вокруг Афганистана.

"Война в Афганистане продолжается более сорока пяти лет, и то, что происходит сейчас в этой стране, - это не вина афганского народа, а результат крупных геополитических игр. Я призываю всех партнёров создать прочный пояс безопасности вокруг Афганистана, чтобы предотвратить возможную экспансию террористических группировок на территории ШОС и ОДКБ", - заявил Зокирзода на встрече в Душанбе с составом Координационного собрания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов ОДКБ при Совете Парламентской ассамблеи Организации.

По его словам, "текущие события и высокий риск катастрофического сценария подчеркивают необходимость поддержки стран, граничащих с Афганистаном".

Председатель Маджлиси намояндагон также отметил, что участие парламентариев в качестве наблюдателя проходящих в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования "ОДКБ-2021" является наглядным примером парламентского мониторинга военно-политической обстановки в регионе, направленного на обеспечение военной безопасности.

"Основная цель учений - продемонстрировать готовность сил ОДКБ реагировать на новые угрозы безопасности на линии таджикско-афганской границы. Из-за неблагоприятного развития событий нынешняя ситуация в Афганистане стала серьезной проблемой безопасности в регионе. Известно, что ситуация в этой стране напрямую влияет на безопасность Центральной Азии. Дальнейшая эскалация напряженности в Афганистане может привести к новым вызовам в зоне ответственности ОДКБ", - заявил Зокирзода.