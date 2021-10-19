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Известия.ru

Черноморский флот России привлек более 40 кораблей на учения в Крыму

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Источник изображения: Фото: Крыминформ

Российский черноморский флот использовал более 40 кораблей в ходе военных учений с силами Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны.

В ходе маневров войска ЧФ отработали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта, отмечается в сообщении.

«По легенде учений для завладения и удержания плацдарма высадки десанта корабли огневой поддержки в составе крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных кораблей «Набережные Челны» и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров», — уточнили военные.

Отрабатывались действия по подавлению противодесантной обороны с выполнением ударов с авиации по позициям «противника».

Командно-штабные учения начались 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии принимают участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения проходят в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

13 октября Министерство обороны России провело в Черном море экспериментальные учения. Как рассказали «Известиям» источники, маневры завершились на прошлой неделе. В ходе эксперимента оценивались возможности кораблей, оснащенных зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», по отражению массированных воздушных ударов.

Для ближнего боя у «Панциря» есть две 30-миллиметровые автоматические скорострельные пушки. Пройти два таких рубежа противовоздушной обороны крайне сложно

В начале октября на границе с Крымом провели учения украинские военнослужащие. В ходе маневров они тренировались наносить ракетные удары.

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