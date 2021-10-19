Войска ЮВО отработали оборону побережья Крыма в рамках учений

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму.

На учениях в регионе задействованы до 4 тыс. человек и до 200 единиц техники и вооружения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали оборону морского побережья в Крыму в ходе масштабных учений, проводимых на полигонах ЮВО. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи оборонительной тематики в составе разнородных тактических групп на общевойсковом полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

Ход учений оценил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников."Командиры батальонов грамотно распорядились приданными подразделениями противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и средствами дистанционного воздействия инженерных войск в целях эффективного прикрытия и обеспечения живучести обороняющихся войск", - цитирует пресс-служба ЮВО слова командующего войсками округа.

По данным округа, на учениях в Крыму задействованы до 4 тыс. человек и до 200 единиц техники и вооружения.

Черноморский флот на учениях

Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабных двусторонних учениях с силами Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота.

"В рамках учений береговые войска ЧФ отработали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта. По легенде учений для завладения и удержания плацдарма высадки десанта корабли огневой поддержки в составе крейсера "Москва", фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Ингушетия", ракетных кораблей "Набережные Челны" и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одновременно на подходе к району высадки экипажи самолетов оперативно-тактической и морской авиации флота отработали действия по подавлению противодесантной обороны с выполнением авиационных ударов по позициям "противника". "Затем большие десантные корабли (БДК) ЧФ "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" осуществили высадку десанта морской пехоты с техникой на необорудованный участок побережья. Контроль поражения целей и корректировка огня артиллерии осуществлялась беспилотными летательными аппаратами "Форпост" и "Орлан-10", - сообщается в пресс-релизе.

Командно-штабные учения начались 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения проходят по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.