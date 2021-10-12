Японцы начали заводские ходовые испытания головного стелс-фрегата нового поколения

Япония приступила к ходовым испытаниям первого фрегата типа 30FFM — корабля Mogami. Его передача флоту намечена на следующий год.

В марте состоялось знаковое событие для программы строительства японских фрегатов нового поколения — на воду спустили головной корабль JS Mogami. Теперь, как сообщило издание Naval News, он начал заводские ходовые испытания.

Корабль назвали в честь реки Могами, расположенной в префектуре Ямагата. FFM — многоцелевой фрегат нового поколения. Среди его особенностей — активное применение технологии снижения малозаметности.

Mogami Источник изображения: twitter

Водоизмещение корабля (полное) составляет 5500 тонн. Длина фрегата типа 30FFM — 130 метров. Численность экипажа — 90 человек. Корабль может развивать скорость более 30 узлов (56 километров в час).

Mogami Источник изображения: navalnews

Второй такой корабль спустили на воду 19 ноября прошлого года. Церемонию спуска на воду третьего провели в июне: ввести оба корабля в эксплуатацию должны в 2022 году. Всего планируют построить несколько десятков фрегатов типа Mogami.

Напомним, несколько дней назад состоялось важное событие для ВМС Южной Кореи. HHI официально заложила головной эскадренный миноносец проекта КDX-III второй серии.