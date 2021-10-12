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Naked Science

Южная Корея заложила первый из своих мощнейших эсминцев

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Источник изображения: naked-science.ru

Корпорация HHI провела официальную церемонию закладки головного эскадренного миноносца проекта КDX-III второй серии. Всего таких корабля будет три.

Первый эсминец нового типа заложили на верфи в Ульсане 5 октября. Первую резку стали для него осуществили в феврале этого года. Спуск эсминца на воду планируют в 2022 году, а передать корабль Военно-морским силам Республики Кореи должны в 2024-м.

Рамочный контракт на постройку кораблей нового типа Hyundai Heavy Industries получила в октябре 2019-го. Всего таких эсминца будет три. Два других представителя проекта КDX-III второй серии введут в строй примерно в 2026-2028 годах.

Ранее для ВМС Южной Кореи построили три эсминца проекта КDX-III первой серии. Проект создали на основе американского Arleigh Burke. Эсминец получился крупнее американского и стал самым большим кораблем, получившим систему AEGIS, а также самым мощно вооруженным: корабль проекта DDX-III первой серии в числе прочего получил 128 вертикальных пусковых установок для ракет.

КDX-III первой серии

Источник изображения: wikipedia

Первый такой корабль спустили на воду еще в 2007 году, в состав ВМС он вошел в 2008-м. Последний представитель первой серии вступил в состав флота 30 августа 2012-го. Два эсминца (DDG 991 и DDG 993) построила корпорация HHI на верфи в Ульсане, а еще один создала DSME в Окпо.

Проект КDX-III второй серии еще крупнее предшественника. Водоизмещение порожнего корабля составит 8100 тонн, а наибольшая длина будет равна 170 метрам. Эсминец получит модифицированную систему AEGIS стандарта Baseline 9 (первая серия имеет AEGIS Baseline 7.1), которая будет решать задачи противоракетной обороны. Другие улучшения связаны, в частности, с повышением противолодочных возможностей корабля.

В последние годы Южная Корея прилагает максимум усилий для переоснащения своих Военно-морских сил, что связано в том числе с усилением китайского флота, а также давними противоречиями с КНДР.

Напомним, недавно в городе Ульсан провели спуск на воду финальной субмарины типа KSS III Batch 1 — лодки Shin Chae-ho. Еще раньше с борта подводной лодки этого типа совершили первый запуск баллистической ракеты нового типа K-SLBM: в итоге Корея вошла в число стран, имеющих баллистические ракеты подводных лодок.

Shin Chae-ho

Источник изображения: navalnews

Длина третьей субмарины типа KSS III Batch 1 составила 83,5 метра, а ширина — 9,6 метра. Лодка сможет развивать максимальную скорость 20 узлов (37 километров в час). В состав экипажа входят 50 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
DSME
HHI
Hyundai
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