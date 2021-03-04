Япония спустила на воду головной фрегат нового поколения

В Японии провели церемонию спуска на воду фрегата типа Mogami. В перспективе страна намерена построить несколько десятков таких кораблей.

Сегодня на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки спустили на воду фрегат нового поколения для Морских сил самообороны Японии (JMSDF), известный как Mogami или тип 30FFM. Он получил название JS Mogami. Две верфи, отвечающие за постройку первых двух фрегатов такого типа, — это Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки и Mitsui E&S в Окаяме.

Стоит сказать, что еще в 2020-м Mitsui E&S спустила на воду другой корабль этого типа — Kumano. Тем не менее именно спущенный сейчас фрегат считается головным, то есть первым в серии или классе кораблей, каждый из которых строят по общему проекту.

JS Mogami Источник изображения: navalnews

Фрегат назвали в честь реки Могами, расположенной в префектуре Ямагата. Вместе с Кума и Фудзи она входит в тройку рек с самым быстрым течением в Японии. После спуска на воду начнется стадия достройки корабля, в состав флота он может войти в 2022 году. Примерно тогда же Морские силы самообороны Японии получат Kumano.

Kumano Источник изображения: wikipedia

Корабль типа 30FFM представляет собой многоцелевой фрегат следующего поколения, разработанный для Морских сил самообороны Японии. Ожидается, что в общей сложности для JMSDF закупят 22 фрегата, в состав первой партии могут войти восемь кораблей. Сейчас, помимо упомянутых выше кораблей, Япония строит еще несколько фрегатов нового поколения.

Одними из главных особенностей корабля можно назвать малозаметность и достижение высочайшего уровня автоматизации, благодаря которому стало возможным резкое сокращение численности экипажа. По данным, которые представлены в открытых источниках, полное водоизмещение нового фрегата составляет 5500 тонн. Длина корабля — 130 метров при ширине 16 метров. В состав экипажа входят 90 человек. Корабль может развивать скорость более 30 узлов.

Растущая конкуренция толкает страны Азиатско-Тихоокеанского региона к усилению военно-морской составляющей своих Вооруженных сил. Пожалуй, самым ярким свидетельством этого можно считать японскую и южнокорейскую программы строительства авианосцев, ставших своего рода ответом на усиление Китая в данном направлении.

Напомним, недавно Сеул принял официальное решение о трансформации проекта авианесущего корабля LPH-II в полноценный легкий авианосец. Предполагается, что он сможет нести несколько десятков американских истребителей пятого поколения F-35B укороченного взлета и вертикальной посадки.