Япония спустила на воду фрегат нового поколения

В Японии спустили на воду фрегат типа 30FFM — корабль Kumano. Он может пополнить состав Морских сил самообороны страны в 2022 году.

Японская верфь Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd в Окаяме спустила на воду фрегат нового поколения, предназначенный для Морских сил самообороны. Формально Kumano — второй корабль серии: первый такой фрегат еще строят на заводе Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки.

Второй корабль назвали в честь реки Кумано на полуострове Кии в Центральной Японии, протекающей в префектурах Нара, Вакаяма и Мие. Теперь верфь перейдет к стадии достройки фрегата, а в состав флота он может войти в 2022 году.

Kumano Источник изображения: twitter

В августе 2018-го MHI выиграла контракт от Министерства обороны Японии на производство двух новых фрегатов. Первую резку стали для 30FFM провели в сентябре 2019-го. В январе этого года (до кризиса, связанного с Covid-19) стало известно, что спуск первого корабля на воду назначили на ноябрь 2020-го.

Kumano Источник изображения: twitter

Среди главных отличительных особенностей корабля — малозаметность и высокий уровень автоматизации процессов. Последнее позволяет существенно сократить численность экипажа в сравнении с другими фрегатами.

30FFM Источник изображения: twitter

По данным из открытых источников, полное водоизмещение Kumano составляет 5500 тонн. Длина корабля — 130 метров, а ширина — 16 метров. В состав его экипажа входят 90 человек. Скорость корабля составляет более 30 узлов.

Тип 30FFM — первый крупный надводный корабль, который Япония активно продвигает на экспорт: варианты 30FFM представили во время выставки PACIFIC 2019, которую провели в Австралии. Не так давно появилась информация о возможной продаже 30FFM Индонезии. Общее количество фрегатов этого типа может превысить два десятка единиц.

Сегодня Морские силы самообороны Японии представляют собой один из мощнейших флотов мира. По количеству боевых кораблей и их тактическим возможностям японский флот существенно уступает лишь Военно-морским силам США.

В перспективе Страна восходящего солнца может еще больше расширить возможности Морских сил самообороны, включив в их состав первый со времен войны «полноценный» авианосец. Его могут создать на базе вертолетоносца «Идзумо». Ранее в Сеть выложили изображение с предположительным обликом корабля.

Напомним, в июле этого года первые «авианосцы» (если быть точнее, универсальные десантные корабли) собственной разработки заложила Россия. Десантные вертолетоносцы получили названия в честь советских военных деятелей — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».