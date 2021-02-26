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Южная Корея построит первый в своей истории авианосец

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Корабли ВМС Южной Кореи
Корабли ВМС Южной Кореи.
Источник изображения: ВМС Южной Кореи

Сеул принял решение о трансформации проекта авианесущего корабля LPH-II в полноценный легкий авианосец. Предполагается, что он сможет нести на борту несколько десятков истребителей пятого поколения.

Южная Корея давно дала понять, что хочет усилить авиационную составляющую Военно-морских сил. Как стало известно теперь, страна официально решила построить первый в своей истории полноценный авианосец.

Еще в июле 2019-го утвердили программу строительства большого авианесущего универсального десантного корабля (УДК) LPH-II. Корабль, согласно изначальным планам, должен был нести истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35B Lightning II, запускаемые при помощи трамплина.

CVX

Источник изображения: ВМС Южной Кореи

Однако в итоге корейцы усилят авиационную составляющую: корабль должен стать легким авианосцем CVX. Предполагается, что он сможет нести до 20 истребителей F-35B, а также восемь вертолетов. Стандартное водоизмещение составит примерно 30 тысяч тонн. Как видно на представленном изображении, корабль получит «двухостровную» надстройку.

CVX

Источник изображения: ВМС Южной Кореи

Обновленная программа рассчитана на 2022-2033 годы. Стоит сказать, что Южная Корея уже построила два авианесущих корабля типа Dokdo — ROKS Dokdo и ROKS Marado. Первый в строю, а второй пока проходит испытания.

В последнее время наиболее мощные государства Азии активизировали усилия по созданию новых авианесущих кораблей. Пожалуй, больше других здесь показательна история японского вертолетоносца «Идзумо», который в ближайшее время хотят модернизировать до легкого авианосца, способного применять истребители F-35. Напомним, на сегодня Япония не имеет «полноценных» авианосцев, однако эксплуатирует эскадренные миноносцы-вертолетоносцы. О желании получить первый в истории современной Японии авианосец стало известно еще несколько лет назад: очевидно, программу модернизации продолжат.

«Идзумо»

Источник изображения: defensenews

В пользу этого говорят объективные реалии, с которыми приходится иметь дело японцам (хотя Южной Кореи это тоже касается). Речь идет прежде всего о стремительном усилении надводного флота КНР. Так, еще в 2019 году Китай впервые принял на вооружение авианосец собственной разработки — «Шаньдун», внешне имеющий заметные сходства с тяжелым российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Он дополнил ранее модернизированный «Ляонин» (ранее — советский «Варяг»).

И это лишь начало. В будущем Китай хочет получить первый «суперавианосец», который приблизится по своим возможностям к мощнейшим заокеанским кораблям, таким как Nimitz. Нельзя исключать, что в состав его авиагруппы войдут истребители пятого поколения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Адмирал Кузнецов
Тип 001А
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
1143 Кречет
Nimitz
Авианосец
ОБСЕ
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