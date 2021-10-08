Рогозин рассказал о тестировании смертоносного «Маркера» на Восточном

«Роскосмос» и компания «Андроидная техника» начали тестировать на космодроме Восточный робототехническую платформу «Маркер», сообщает госкорпорация.

Данный робот, ранее названный смертоносным, в перспективе планируется использовать «в составе охранных структур как устройств, обеспечивающих безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности».

«Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы», — рассказал в Telegram глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В сентябре в публикации Forbes британский журналист Дэвид Хамблинг признал, что последние испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» указывают на то, что Россия выходит на новый уровень развития беспилотных технологий. Таким образом в издании прокомментировали августовское сообщение Фонда перспективных исследований, согласно которому одна из колесных машин платформы «Маркер» совершила 100-километровый марш в полностью автономном режиме.

Роботизированная платформа «Маркер» является совместным проектом ФПИ и научно-производственного объединения «Андроидная техника», которое разработало изделие Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), в августе 2019 года летавшее на Международную космическую станцию. «Маркер» должен уметь работать со стрелковым оружием и уничтожать наземные и воздушные цели, а также получит гранатомет. В перспективе устройство сможет оснащаться беспилотниками.

Иван Потапов