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ТАСС

Шойгу: в Сухопутных войсках РФ с 2019 года сформировали одну дивизию и четыре бригады

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Танк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Новая мотострелковая дивизия и четыре бригады появились в Сухопутных войсках России с 2019 года, сообщил в четверг глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий. То есть, получается, одно мероприятие раз в три дня. Сформированы одна мотострелковая дивизия, четыре бригады, а также 27 воинских частей армейского и дивизионного комплектов войск", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

С того же времени Сухопутные войска получили более 4,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники. "Это позволило довести уровень современности на начало этого года до 55,5%. К концу года этот показатель должен превысить 58%", - отметил министр.

По его словам, в интересах военных созданы образцы техники, превосходящие лучшие зарубежные аналоги. "Это модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв-3", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", защищенный автомобиль "Тайфун-К", - уточнил Шойгу.

Кроме того, рассказал министр, количество контрактников в Сухопутных войсках возросло с 144 тыс. до 147,5 тыс., что позволяет укомплектовать профессиональными кадрами все должности младших командиров и специалистов.

Мотострелковый и зенитно-ракетный полки в ВВО

Формирование новых мотострелкового и зенитно-ракетного полка мобильного резерва в Восточном военном округе (ВВО) - реакция на угрозы безопасности России, заявил Шойгу.

"В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году предусмотрено 35 организационных мероприятий. Основные из них - формирование мотострелкового полка 127-й дивизии и зенитно-ракетного полка мобильного резерва", - сказал он.

Планы боевой подготовки ВС

Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки вооруженных сил на 2021 год выполнены в полном объеме. "Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более 4,5 тыс. тактических учений, включая межвидовые и двусторонние", - сказал Шойгу, анализируя выполнение плана подготовки вооруженных сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Говоря о результатах состоявшихся в сентябре российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", министр отметил, что "в соответствии с поручением верховного главнокомандующего в боевой учебе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск".

Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 тыс. основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений. Он отметил, что на Армейских международных играх сборная России "заслуженно заняла первое место".

Продолжается совершенствование учебно-материальной базы. "Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1,2 тыс. единиц полигонного оборудования", - сказал Шойгу.

По его словам, с 1 октября в объединениях, соединениях и воинских частях начались итоговые и контрольные проверки.

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