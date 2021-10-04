Олег Салюков: в 2021 году в соединения и воинские части СВ поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ

ЦАМТО, 1 октября. В настоящее время продолжается планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Интервью приурочено к отмечаемому в ВС РФ 1 октября Дню Сухопутных войск. Ниже приведен фрагмент интервью, где речь идет о поставках в войска новых вооружений.

"С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Так, для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Кроме того, в текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники:

– танков Т-90М, современная система управления огнем которых позволяет использовать новые выстрелы с дистанционным подрывом в заданной точке траектории, а комплексирование защитных устройств обеспечивает защиту экипажа от всех современных противотанковых средств поражения;

– модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок", отличительная особенность которого состоит в наличии в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

Несколько слов о новом образце бронетанкового вооружения – боевой машине поддержки танков, которая, находясь непосредственно в боевых порядках танков, предназначена для обеспечения их боевых действий. БМПТ прошла весь цикл испытаний и принята на вооружение в 2018 году, продолжается плановый процесс ее внедрения в существующую систему вооружения. В текущем году проведены исследовательские учения и апробация БМПТ, по итогам которых подтверждены ранее полученные результаты по способам и приемам действий подразделений, оснащенных БМПТ.

Закупки БМПТ в интересах Сухопутных войск будут продолжены.

Что касается вооружения ракетных войск и артиллерии, в их соединения и воинские части поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", радиолокационными станциями "Аистенок", автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

В целях повышения мобильности и огневых возможностей артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси. Среди них 152-мм самоходное артиллерийское орудие "Мальва", 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и 82-мм самоходный миномет "Дрок".

За последнее десятилетие претерпела существенные изменения войсковая ПВО. Это обусловлено, в первую очередь, совершенствованием боевого состава, поставкой современных и разработкой перспективных образцов вооружения ПВО. Проведенные государственные испытания подтвердили их высокие характеристики, позволили серийно изготавливать и поставлять в войска зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2" и его модификацию в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", комплексы средств автоматизации "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационные станции "Ниобий-СВ" и другие образцы вооружения.

В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение боевую машину для отделений стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО", отлично зарекомендовавшую себя в ходе Армейских международных игр, новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ", средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами – 57-мм зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения "Метка", оснащенный устойчивой ко всем видам оптических помех головкой самонаведения.

Для повышения боевых возможностей разведывательных подразделений в текущем году спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М" второго поколения. Данный комплекс позволяет осуществлять сопряжение существующих технических средств разведки и решать задачи управления, определения координат и передачу их на средства огневого поражения по принципу "обнаружил – поразил".

Продолжается плановое оснащение современными средствами разведки, такими как радиолокационные станции "Фара-ВР", "Соболятник-О" и разведывательно-сигнализационной аппаратурой "Секстан", комплексами с беспилотными летательными аппаратами, а также защищенными автомобилями "Тайфун-К".

В настоящее время Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), которая позволяет обеспечить управление войсками и оружием в режиме времени, близком к реальному. Организованно активное применение поставленных средств автоматизации во всех мероприятиях боевой подготовки.

Комплектами ЕСУ ТЗ уже оснащено четыре соединения, при этом до конца года в соединения Сухопутных войск поступят еще два комплекта".

Полностью интервью главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".