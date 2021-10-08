Российские истребители Су-57 получат гиперзвуковую ракету

Российские конструкторы работают над гиперзвуковой ракетой для истребителя пятого поколения Су-57. Изделие создают в рамках опытно-конструкторской работы «Личинка-МД». Перспективная ракета сможет летать со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

По данным издания, в 2019 году начался второй этап опытно-конструкторской работы «Личинка-МД». Перспективную ракету разрабатывают специалисты АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Боеприпас получит двигатель «Изделие 70» над которым работает АО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Прямоточный воздушно-реактивный двигатель проходит испытания.

Источники «Известий» подтвердили, что в России работают над гиперзвуковой ракетой для Су-57. Конструкторы проводят наземную отработку систем боеприпаса и анализируют полеты с макетами. Известно, что новую ракету планируют размещать во внутренних отсеках самолета.

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что новое изделие заменит существующие противокорабельные ракеты Х-31. По его мнению, «Личинка-МД» является боеприпасом малой дальности.

Ранее стало известно о завершении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу об успешной отработке подводного старта ракеты.

Даниил Иринин