Войти
Lenta.ru

Российские истребители Су-57 получат гиперзвуковую ракету

741
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские конструкторы работают над гиперзвуковой ракетой для истребителя пятого поколения Су-57. Изделие создают в рамках опытно-конструкторской работы «Личинка-МД». Перспективная ракета сможет летать со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

По данным издания, в 2019 году начался второй этап опытно-конструкторской работы «Личинка-МД». Перспективную ракету разрабатывают специалисты АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Боеприпас получит двигатель «Изделие 70» над которым работает АО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Прямоточный воздушно-реактивный двигатель проходит испытания.

Источники «Известий» подтвердили, что в России работают над гиперзвуковой ракетой для Су-57. Конструкторы проводят наземную отработку систем боеприпаса и анализируют полеты с макетами. Известно, что новую ракету планируют размещать во внутренних отсеках самолета.

Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что новое изделие заменит существующие противокорабельные ракеты Х-31. По его мнению, «Личинка-МД» является боеприпасом малой дальности.

Ранее стало известно о завершении испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки. Командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу об успешной отработке подводного старта ракеты.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Х-31
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ТМКБ Союз
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
СФ
Похожие новости
24.02.2021
Враг и «Гремлин»: новую гиперзвуковую ракету испытают в 2023 году
22.02.2021
«Убийца» авианосцев: на что будет способна ракета «Гремлин»
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
14.11.2019
Как Шойгу изменил российскую армию
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?