Гиперзвуки «Су»: российские военные получат компактную ракету

В России создается еще одна система гиперзвукового оружия. Она реализуется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Личинка-МД». Сейчас изделие на этапе отработки макета, оно еще не вышло на летные испытания. Новая ракета предназначена для оснащения истребителей-«невидимок» Су-57. Предположительно, она будет летать со скоростями в пять и более раз быстрее звука и станет практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению экспертов, главной целью для ракеты станут морские объекты вероятного противника. В перспективе боеприпас заменит в арсенале российских ВС легендарную сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31.

В России создается еще одна система гиперзвукового оружия. Она реализуется в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Личинка-МД». Сейчас изделие на этапе отработки макета, оно еще не вышло на летные испытания. Новая ракета предназначена для оснащения истребителей-«невидимок» Су-57. Предположительно, она будет летать со скоростями в пять и более раз быстрее звука и станет практически неуязвимой для современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению экспертов, главной целью для ракеты станут морские объекты вероятного противника. В перспективе боеприпас заменит в арсенале российских ВС легендарную сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31.

«Личинка-МД»

Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», второй этап опытно-конструкторской работы «Личинка-МД» стартовал в 2019 году. Головным разработчиком по этой теме является АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В качестве двигателя в ракете используется так называемое изделие 70. Его разрабатывает тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», специализирующееся на энергоустановках для сверхскоростных ракет.

«Изделие 70» — это прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). В качестве силовой установки он уже используется во многих российских гиперзвуковых системах вооружения, в том числе комплексе «Гремлин». В настоящее время «изделие 70» проходит огневые испытания.

Источники «Известий» в оборонном ведомстве подтвердили, что для вооружения Су-57 разрабатывается гиперзвуковой боеприпас. Сейчас он находится на этапе наземных отработок и полетов с массогабаритными макетами. Ракета будет помещаться во внутренние отсеки российского истребителя-невидимки.

«Известия» уже писали, что в России одновременно разрабатывают несколько проектов гиперзвуковых ракет для оснащения не только тяжелых ракетоносцев дальней авиации, но и более легких самолетов.

Инфографика Источник изображения: iz.ru

— Можно предположить, что «Личинка-МД» — это замена противокорабельным боеприпасам для оперативно-тактической авиации, — заметил военный эксперт Дмитрий Корнев. — Это должна быть гиперзвуковая ракета, вероятно, с дальностью действия в несколько сот километров.

Две буквы в названии ракеты «МД», скорее всего, указывают на боеприпас малой дальности. Ракеты ближнего боя класса «воздух-воздух» от этого же производителя имели аналогичное буквенное обозначение. Но «малой» ее можно будет считать только по сравнению с другими гиперзвуковыми образцами, летящими на 1000 и более километров, отметил эксперт.

— Скорее всего, новая разработка придет на смену семейству противокорабельных сверхзвуковых ракет Х-31, которые были созданы в 1980-х годах. Россия окружена морями и без современного оружия класса «воздух-поверхность» обойтись нашей стране нельзя, — заключил Дмитрий Корнев.

О разработке перспективной противокорабельной ракеты для Су-57 еще в 2019 году сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. Работа над ключевым компонентом — активной головкой самонаведения — шла в Уральском проектно-конструкторском бюро «Деталь», которое входит в КТРВ.

О том, что в России ведется разработка высокоскоростной противокорабельной ракеты нового поколения заявил в этом году на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге и гендиректор КТРВ Борис Обносов. По его словам, помехозащищенный «умный» боеприпас пополнит линейку авиационного вооружения компании.

Гиперзвук — в воздух

В середине сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия впервые за всё время вырвалась вперед в области создания гиперзвукового оружия. Он подчеркнул, что сейчас у нашей страны имеется серьезное преимущество над ведущими западными государствами и его будут стараться сохранить.

Сейчас на вооружении состоит только одна гиперзвуковая ракета воздушного базирования — «Кинжал». Эскадрилья самолетов МиГ-31К с ними заступила на опытно-боевое дежурство в конце 2017 года в Южном военном округе. Известно еще о нескольких проектах подобных вооружений.

Так, в 2013 году бывший в то время тогда главкомом ВВС генерал-полковник Александр Зелин раскрыл некоторые подробности создания облегченных гиперзвуковых ракет. По его словам, такой боеприпас весит около 1600 кг и достигает скорости в 6 Махов.

В 2012 году стартовала опытно-конструкторская работа по созданию другой гиперзвуковой ракеты с ПВРД — новинка получила название «Гремлин». Этот боеприпас предназначен для вооружения оперативно-тактической авиации, в том числе бомбардировщиков Су-34. Небольшие размеры и вес должны позволить подвесить несколько ракет на каждый самолет.

Ранее Александр Зелин сообщал, что помимо небольших гиперзвуковых управляемых ракет в разработке находится и значительно более тяжелая модель для дальней авиации, которая может развивать скорость до 12 Махов. Новинка, работы по которой стартовали в 2016 году, получила название «Острота». В качестве силовой установки в этой ракете используется более мощный прямоточный двигатель, известный под обозначением «изделие 71».

Помимо авиационных носителей гиперзвуковые боеприпасы в России разрабатываются для флота и РВСН.

Догонный курс

Два года назад министр обороны США Марк Эспер признал отставание Соединенных Штатов от России в гиперзвуковом оружии и призвал вкладывать «каждый доллар» в разработки, чтобы сократить разрыв. Были инициированы около десятка новых проектов создания таких ракет авиационного, морского и наземного базирования.

В этом году в конце сентября Пентагон сообщил о первом успешном тесте собственной авиационной гиперзвуковой ракеты, способной достигать скорости 5 Махов. Прототип, разработанный агентством перспективных исследований DARPA совместно с корпорациями Raytheon и Northrop Grumman, стал только демонстрацией технологий и не будет принят на вооружение. Но будущие модели боеприпасов будут создавать с использованием полученных наработок.

Летом начались испытания и первых прототипов боевой ракеты AGM-183A ARRW, предназначенной для стратегических бомбардировщиков B-52. Ни один из двух анонсированных заранее тестов успехом не завершился. В августе гиперзвуковой боеприпас отделился от самолета-носителя, но его прямоточный реактивный двигатель не сумел стартовать. Тем не менее в США не сомневаются в итоговом успехе и уже создают серийное производство для его выпуска.

Собственные проекты гиперзвуковых ракет, помимо ВВС, есть также у флота и армии США. Их планируется в ближайшие годы разместить как на морских носителях, так и на наземных пусковых установках.

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