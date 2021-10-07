Блинкен и Лавров обсудили важность взаимодействия по насущным вопросам отношений США и РФ - госдеп

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в ходе телефонного разговора обсуждали важность дальнейшей координации сторон по вопросам, касающимся отношений Вашингтона и Москвы, сообщили в госдепе США.

"Обе стороны подчеркнули важность постоянной координации по актуальным темам двусторонних отношений", - говорится в заявлении ведомства.

Помимо этого, Блинкен и Лавров "согласились с важностью быстрого возвращения к взаимному соблюдению Ираном и США Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)" по ядерной программе Ирана.

Ранее в среду госсекретарь, комментируя разговор с Лавровым, заявил, что США и РФ разделяют интерес в возрождении иранской сделки.

"Что касается разговора с министром иностранных дел Лавровым, мы уделили внимание СВПД. США и Россия, я думаю, разделяют интерес во взаимном возвращении к обязательствам по СВПД. Россия - важный участник этих усилий", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции.

Госсекретарь отметил, что он и глава МИД России обменялись мнениями о нынешнем положении дел в этой сфере и о тех результатах, которые желательно достичь.

В МИД России раньше сообщали, что главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен по инициативе американской стороны провели в среду телефонный разговор, обсудили ситуацию вокруг СВПД