The Globe and Mail (Канада): Россия произвела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты с атомной подлодки

Россия успешно произвела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Планируется, что новым оружием будут оснащены крейсеры, эсминцы и подлодки. Канадские читатели в связи с этим пишут: «Какое замечательное достижение. А мы-то все думали, что главная угроза — глобальное потепление».

Россия успешно произвела испытательный пуск новой гиперзвуковой ракеты из-под воды с атомной подводной лодки, о чем Министерство обороны страны сообщило в понедельник, 4 октября.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, атомная подлодка "Северодвинск" успешно произвела два запуска гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" по условным целям в Баренцевом море.

Первый запуск ракеты "Циркон" был произведен из надводного положения. Вторая ракета была запущена из-под воды в Белом море.

Эти два запуска стали первыми запусками "Циркона" с подводной лодки. Ранее ее неоднократно запускали в испытательном режиме с надводных кораблей ВМФ России - последний такой пуск был произведен в июле.

Президент России Владимир Путин заявил, что ракета "Циркон" способна развивать скорость, в девять раз превышающую скорость звука, а дальность ее полета составляет около 1000 километров. Путин подчеркнул, что развертывание этих ракет существенно укрепит российский военный потенциал.

По словам чиновников, испытания "Циркона" завершатся к концу текущего года, а на вооружение в российский ВМФ они поступят уже в 2022 году.

Планируется, что ракетами "Циркон" будут оснащены российские линейные крейсеры, эсминцы и подлодки. Это одна из нескольких гиперзвуковых ракет, которые в настоящее время разрабатывает Россия.

Кремль сделал модернизацию военного арсенала страны одним из своих ключевых приоритетов на фоне растущей напряженности в отношениях России и Запада - напряженности, которая возникла после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году.

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Комментарии читателей

Morris.1

Вместо того чтобы сконцентрироваться на ужасающих показателях смертности от covid-19 в России, Кремль настаивает на гонке вооружений. Вы видели, как выглядят российские дороги, школы и больницы?

Wuzzhe

Россия работает над оружием для разрушения, чтобы потом использовать его для аннексии (то есть кражи) других стран. Остальной мир работает над поисками лекарства, позволяющего спасать от covid-19, - лекарства, которое Россия затем обязательно попытается украсть.

Top Level2

А вы заметили, как Россия и Китай параллельно друг с другом заняли враждебную позицию. Две коррумпированные нации, стремящиеся к господству. Мы переживаем страшное время.

MavnGoose ответил Top Level2

То есть вы утверждаете, что единственная возможная причина того, что Россия и Китай продолжают вооружаться, - это стремление к мировому господству? Я понял. Я полагаю, Соединенные Штаты продолжают вооружаться с той же целью, верно?

Jaybe

Несмотря на свою крупнейшую в мире военную и промышленную экономику, Соединенные Штаты сейчас вынуждены соперничать с военными достижениями России, Китая, Северной Кореи и потенциально некоторых других стран. Если провести аналогию, то в области программного обеспечения лучшие решения далеко не всегда разрабатываются самыми крупными компаниями. Гораздо чаще их предлагают более мелкие, но более продвинутые и мотивированные разработчики. Мы сталкиваемся с серьезным риском.

Эта гонка вооружений будет становиться все более затратной, и она коснется всех нас - всех тех, кто зависит от Соединенных Штатов в вопросах безопасности. Западу необходимо пересмотреть то, как он финансирует своих военных противников, покупая китайские товары и российские энергоресурсы. Требуется полный пересмотр подхода. Нынешняя ситуация просто нелепа.

Gpspat

В статье нет ни слова о том, какое воздействие эти новые российские ракеты окажут на климат. Вот что на самом деле сейчас беспокоит огромное множество политиков на Западе - изменение климата, а вовсе не реальные угрозы.

THE GLOB

Путину нужно что-то, что поможет отвлечь внимание от "досье Пандоры", которое разоблачает его коррумпированный режим.

App_69614698

Здесь нет ни слова о полезной боевой нагрузке, которая, очевидно, довольно маленькая с учетом того, насколько острым должен быть нос этой ракеты, чтобы она могла рассекать атмосферу со сверхзвуковой скоростью.

Fobar Too

Так держать, Россия! Когда размеры вашей экономики не больше размеров экономики Италии, очень важно наращивать количество оружия, вместо того чтобы решать проблемы сокращающейся средней продолжительности жизни и падающей рождаемости в вашей коррумпированной стране.

Live in Ottawa - love the Leafs

Берегись, мир! Сегодня русские гораздо сильнее коррумпированы и заслуживают гораздо меньше доверия, нежели в те времена, когда они жили под управлением Коммунистической партии.

1JohnGalt

Отлично. Теперь мы сможем убивать друг друга быстрее. Какое замечательное достижение со стороны русских. А мы-то все думали, что главная угроза сегодня - это глобальное потепление.

RHeimsoth

Россия уже долгое время разрабатывает гиперзвуковое оружие. Ракеты "Искандер" были разработаны Россией и поставлены на вооружение в армию этой страны еще в 2006 году. У Соединенных Штатов есть 80 биолабораторий вокруг России. А у России есть ракеты, которые могут нанеси удар по территории Соединенных Штатов менее чем за 10 минут.

Richard Ottawa

Неужели пришло время сворачивать надводный флот, покупать подводные лодки и вкладывать средства в воздушные средства обнаружения и уничтожения субмарин?

Lamont Cranston ответил Richard Ottawa

Для серьезной, крупной, настоящей страны, имеющей длинную береговую линию, - да.

MavnGoose

Если наращивание вооружений делает страну угрозой, тогда Соединенные Штаты являются величайшей угрозой на планете.

Sanctimonious ответил MavnGoose

Соединенные Штаты - это единственная страна, способная защитить нас от Красного Китая и России. Они являются угрозой только для этих двух стран. Именно Америка позволяет нам оставаться свободными. Как вы на это ответите?

MavnGoose ответил Sanctimonious

Я отвечу, что далеко не все разделяют вашу точку зрения. Несмотря на то, во что вы, вероятно, верите, другие страны и народы не считают себя какими-то злодеями, у которых меньше прав на существование и самозащиту, нежели у вас. И, как и вы, они видят оружие, которое направлено в их сторону и которое им угрожает.

Subscriber12

Я помню, как Соединенные Штаты начали эту гонку вооружений, развернув ракеты в Турции - якобы чтобы противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана. Трамп считал это очень хорошей затеей. Россия отреагировала, сказав, что такие шаги спровоцируют гонку вооружений, что, собственно, и произошло. Я уверен, что русские занимались разработкой этого нового оружия, но они держали все в строжайшем секрете. Возможно, Северная Корея получила некоторые технологии именно от русских. С тех пор Соединенные Штаты создали космические войска, ставшие частью их вооруженных сил. Ракеты совершенно бесполезны, если вы можете уничтожить противника прямо из космоса.

HW01

Новую гонку вооружений провоцирует агрессия Америки и НАТО. И канадские военные на Украине и в Латвии являются частью этой проблемы.

SuperE10

Последний раз, когда я смотрел, именно Россия вторглась в Крым и бряцает оружием в Латвии. Вы говорите прямо как Невилл Чемберлен приблизительно в 1938 году.

HW01 ответил SuperE10

Подавляющее большинство жителей Крыма проголосовало на референдуме за присоединение к России после того, как правительство Украины начало вводить дискриминационные законы о языке.