Более 2,7 тыс. военных ЦВО примут участие в масштабных учениях ОДКБ в Таджикистане

Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 2,7 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и более 500 единиц техники будут задействованы в октябре в трех совместных учениях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Таджикистане. Об этом сообщил во вторник журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил о проведении ряда масштабных военных учений вблизи таджикско-афганской границы.

"В октябре в Таджикистане, вблизи границы с Афганистаном проведем три совместных учения с воинскими контингентами государств - членов ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", в которых задействуем более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы", - сказал Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что практические действия продут на двух таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак с участием воинских контингентов шести государств - членов ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.