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Интерфакс-АВН

ОДКБ увеличила до 4 тыс. число участников маневров в Таджикистане рядом с афганской границей

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Военная база РФ в Таджикистане
Военная база РФ в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начинает в понедельник крупные маневры с участием 4 тыс. военнослужащих в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном.

"4 тысячи человек и более 500 единиц техники примут участие в специальных учениях "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместном учении "Взаимодействие-2021", проводимых в Республике Таджикистан в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021", - говорится в сообщении пресс-центра учений.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин заявил, что в трех учениях ОДКБ в Таджикистане у афганской границы будут задействованы более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники. Лапин заявлял, что основу российского контингента на учениях составят подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

"На полигонах вооруженных сил Республики Таджикистан "Момирак" и "Харб-Майдон" группировка войск ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства - члена организации боевиков международных террористических организаций", - говорится в сообщении пресс-центра учений.

По его данным, маневры пройдут в Таджикистане с 18 по 23 октября. "Поиск-2021" - учение разведки стран ОДКБ, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

Учения состоятся на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

ОДКБ проводит 18-23 октября маневры в Таджикистане с учетом возможных негативных сценариев развития обстановки в Афганистане, заявил 14 октября начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Конечно, при разработке замысла учения мы просто обязаны были учесть возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границы. Мы надеемся, что, рассматривая самый худший вариант в ходе учения, мы не придем к нему в реальной жизни", - сказал он.

"Серьезная особенность этого учения в том, что оно проводится на полигоне в непосредственной близости от таджикско-афганской границы, причем в столь неспокойный период времени, когда весь мир обеспокоен ситуацией на границах Афганистана, и в частности на таджикско-афганской границе", - сказал 14 октября Сидоров.

Он тогда сообщил, что для переброски в Таджикистан участников маневров самолеты совершили 35 рейсов. "Задействуются воздушные суда вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Подразделения также направляются в Таджикистан своим ходом и железнодорожным транспортом", - сказал Сидоров.

12 октября пресс-служба ЦВО сообщила, что четыре штурмовых самолета Су-25 российской авиабазы "Кант" в Киргизии перебазированы в Таджикистан для участия в маневрах ОДКБ.

6 октября ЦВО сообщил, что маневрах задействуют около 200 военнослужащих российских разведывательных подразделений.

6 октября ЦВО также сообщал, что в район учений - на полигоны "Харб-Майдон" и "Момирак" (Таджикистан, район границы с Афганистаном) прибыли подразделения российской военной базы в Таджикистане.

"Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев более 400 километров", - говорилось в сообщении.

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" Россия провела в августе два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные летом и осенью сообщали об усилении базы новым вооружением и военной техникой.

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