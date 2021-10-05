Blue Origin назвала имена двух оставшихся участников предстоящей миссии New Shepard

Компания Джеффа Безоса официально подтвердила, что 90-летний Уильям Шетнер отправится в космос на новом корабле. Вместе с ним полетят сотрудница Blue Origin Одри Пауэрс и два других участника, имена которых объявили раньше.

Blue Origin озвучила имена двух участников миссии NS-18, которые составят компанию Крису Бошуизену и Глену де Вризу. Как и предполагалось, в космос отправится актер Уильям Шетнер, известный по вселенной Star Trek. В марте ему исполнилось 90 лет, так что Шетнер станет самым старым человеком из когда-либо запущенных в космос.

Еще один ранее неизвестный участник — Одри Пауэрс. Она занимает должность вице-президента по миссиям и полетам в Blue Origin.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 - Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

©Blue Origin

Напомним, имена первых двух астронавтов официально озвучили в сентябре. Это Крис Бошуизен — бывший инженер NASA, выступивший в качестве соучредителя Planet Labs, а также Глен де Врис — сотрудник компании Dassault Systemes.

New Shepard Источник изображения: Blue Origin

Если ничего не изменится, запуск New Shepard состоится 12 октября. Для комического корабля это будет второй полет с людьми в его истории. Первый провели 20 июля. Участие в нем принял основатель Blue Origin Джефф Безос.