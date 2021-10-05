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Naked Science

Blue Origin назвала имена двух оставшихся участников предстоящей миссии New Shepard

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Источник изображения: naked-science.ru

Компания Джеффа Безоса официально подтвердила, что 90-летний Уильям Шетнер отправится в космос на новом корабле. Вместе с ним полетят сотрудница Blue Origin Одри Пауэрс и два других участника, имена которых объявили раньше.

Blue Origin озвучила имена двух участников миссии NS-18, которые составят компанию Крису Бошуизену и Глену де Вризу. Как и предполагалось, в космос отправится актер Уильям Шетнер, известный по вселенной Star Trek. В марте ему исполнилось 90 лет, так что Шетнер станет самым старым человеком из когда-либо запущенных в космос.

Еще один ранее неизвестный участник — Одри Пауэрс. Она занимает должность вице-президента по миссиям и полетам в Blue Origin.


©Blue Origin

Напомним, имена первых двух астронавтов официально озвучили в сентябре. Это Крис Бошуизен — бывший инженер NASA, выступивший в качестве соучредителя Planet Labs, а также Глен де Врис — сотрудник компании Dassault Systemes.

New Shepard

Источник изображения: Blue Origin

Если ничего не изменится, запуск New Shepard состоится 12 октября. Для комического корабля это будет второй полет с людьми в его истории. Первый провели 20 июля. Участие в нем принял основатель Blue Origin Джефф Безос.

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Blue Origin
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