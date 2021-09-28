Blue Origin назвала имена двух из четырех туристов, которые полетят в космос в октябре

Во время следующего запуска корабля New Shepard на его борту будут находиться Крис Бошуизен, Глен де Вриз и еще два неизвестных космических туриста. По некоторым данным, в их числе — актер Уильям Шетнер, известный по сериалу Star Trek.

Двенадцатого октября состоится второй запуск корабля New Shepard от компании Blue Origin с людьми на борту. Сегодня компания озвучила имена двух туристов.

Одним из них станет Крис Бошуизен — бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Labs, которая разрабатывает и производит спутники формата CubeSat и доставляет их в космос в качестве попутной нагрузки других запусков.

Вторым участником миссии NS-18 стал Глен де Врис — сотрудник французской компании Dassault Systemes и соучредитель Medidata.

О двух других космонавтах объявят в ближайшие дни. Отметим, что на днях таблоид TMZ со ссылкой на источники сообщил, что в числе прочих на корабле полетит канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в сериале Star Trek.

Уильям Шетнер Источник изображения: wikipedia

Если эта информация верна, Шетнер станет самым пожилым человеком из когда-либо побывавших в космосе: 22 марта актеру исполнилось 90 лет. Он побьет рекорд 82-летней Уолли Фанк, ставшей участницей первого пилотируемого полета New Shepard.

Та историческая миссия состоялась 20 июля. Помимо Фанк, на борту корабля были основатель компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос, его брат Марк и 18-летний Оливер Дэмен. Последний также установил рекорд, став самым молодым астронавтом.

Всего New Shepard выполнил 17 стартов, лишь один из которых оказался не в полной мере успешным. Последний на сегодня запуск провели 25 августа: тогда на борту не было людей.

Корабль представляет собой капсулу, стартующую вертикально с помощью многоразовой ракеты-носителя. Носитель после старта садится при помощи своего двигателя, в то время как капсула приземляется с помощью системы парашютов.

New Shepard Источник изображения: Blue Origin

New Shepard — не единственный космический проект корпорации Джеффа Безоса. Сейчас компания работает над более амбициозной инициативой, направленной на создание многоразового носителя тяжелого класса New Glenn. Предполагается, что он сможет конкурировать со Starship от SpaceX.