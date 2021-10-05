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До 2025 года военные получат 12 новых лазерно-оптических комплексов для обнаружения космических объектов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России ведутся около 50 научно-исследовательских работ по созданию систем и комплексов нового поколения.

«До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», - сообщили в Минобороны РФ.

Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи боевого дежурства по контролю космического пространства на территории Алтайского края.

В настоящие время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

В военном ведомстве напомнили, что в настоящее время активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Титова.

Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

Кроме того, для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения в настоящие время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения.

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Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
СККП
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