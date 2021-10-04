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НАСА не удалось создать новые скафандры

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Источник изображения: Фото: Nasa / Unsplash

После многолетних попыток создания новых скафандров для выхода за пределы Международной космической станции (МКС) и работе на лунной поверхности в рамках программы Artemis НАСА занялось поиском разработчиков космического снаряжения среди частных компаний, пишет ArsTechnica.

Издание отмечает, что созданием скафандров для указанных программ американское космическое ведомство занималось последние 14 лет, потратив на это 420 миллионов долларов. После того, как НАСА не удалось разработать требуемое космическое снаряжение, агентство обратилось «за инновациями» к частному сектору.

ArsTechnica пишет, что в НАСА рассчитывают потратить более 1 миллиарда долларов на проектирование, испытание и сертификацию скафандров до того, как два из них будут полностью готовы для эксплуатации. Издание допускает, что к 2024 году, когда США планируют впервые высадить женщину на Луну, снаряжение не будет готово.

В июле генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков заявил, что у имеющихся на данный момент на МКС скафандров «Орлан-МКС» подходит к концу срок годности.

В мае РИА Новости, ссылаясь на переговоры экипажа МКС с Землей, сообщило, что российский космонавт Петр Дубров на Международной космической станции при помощи резиновой накладки отремонтировал проткнутый скрепкой скафандр.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
МКС
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