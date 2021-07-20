Российские космонавты на МКС останутся без скафандров

Генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков описал сценарий, при котором российские космонавты могут остаться без скафандров. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Позднякова, у имеющихся на данный момент на МКС скафандров «Орлан-МКС» подходит к концу срок годности, а также не планируется производство новых. Из-за этого российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен, — говорит Поздняков. — На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте».

Скафандры «Орлан-МКС» используются с 2017 года, а в качестве резервных на станции хранятся «Орлан-МК». Они рассчитаны на 20 выходов в открытый космос, при этом одно лишь подключение многофункционального лабораторного модуля «Наука» требует 10 выходов в космос. Прототип нового скафандра покажут на МАКС-2021, которая пройдет с 20 по 25 июля.

Влад Массино