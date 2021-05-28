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Российский космонавт на МКС отремонтировал проткнутый скрепкой скафандр

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Источник изображения: Фото: HANDOUT / Reuters

Российский космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) отремонтировал проткнутый скрепкой скафандр. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Дубров сообщил подмосковному Центру управления полетами, что он закончил ремонт. Так, космонавт загерметизировал отверстие на скафандре резиновой накладкой и проверил, что из него больше не вытекает вода.

Отмечается, что Дубров мог случайно проткнуть мембрану в скафандре, когда проверял его перед предстоящим выходом в космос. Российские космонавты планируют выйти на внешнюю поверхность станции 2 июня.

Ранее сообщалось, что США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС и ее устранения. По словам представителя консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, «Роскосмос» образовал комиссию по борьбе с утечкой. Американский астронавт Сьюзен Хелмс рассказала, что совместная группа была также создана для потенциального недопущения негативных последствий, связанных с данной проблемой.


Марина Совина

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