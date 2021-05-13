США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС

США и Россия создали рабочую группу для совместного поиска утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) и ее устранения. Об этом заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс, передает РИА Новости.

По ее словам, Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. Американский астронавт рассказала, что совместная группа была также создана для потенциального недопущения негативных последствий, связанных с данной проблемой. Она отметила, что НАСА готовит к отправке на МКС приборы для измерения деформаций, которые должны будут помочь при поиске причин утечки воздуха. При этом Хелмс подчеркнула, что эксперты не считают наличие утечки непосредственной проблемой безопасности, так как из-за ее текущего состояния риск для космонавтов считается минимальным.

Ранее сообщалось, что космонавты из России собрались искать утечку воздуха в российском модуле МКС с помощью сухого супа. Космонавт Петр Дубров рассыпал его в протекающем отсеке и установил видеокамеру для того, чтобы проследить перемещения супа. После этого он закрыл до июля люк, ведущий в данную часть модуля. Таким образом космонавты попытаются обнаружить трещины в корпусе «Звезды».

В марте в российском модуле «Звезда» зафиксировали продолжение утечки воздуха после заделки двух трещин. За 11 с половиной часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра.

10 марта сообщалось, что на МКС нашли новую трещину. Космонавт Рыжиков нанес второй слой герметика на нее. При этом она была расположена возле трубопровода системы обеспечения теплового режима.

Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря 2020-го. Утечка воздуха в российском модуле на станции была обнаружена в сентябре.

Владимир Кузнецов