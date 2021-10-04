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Россия вооружится «Уранами»

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Источник изображения: Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В настоящее время организована работа по принятию робототехнических комплексов «Уран-9» и «Нерехта» на вооружение, заявил «Красной звезде» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«В 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск», — сказал военный.

Салюков напомнил, что «Уран-9» и «Нерехта» использовались в ходе недавних учений. «На них были возложены задачи по отработке отдельных тактических эпизодов в части ведения разведки и поражения противника», — сказал генерал.

В сентябре американское издание Stars and Stripes заявило, что испытанные в ходе учений «Запад-2021» роботы-убийцы вызывают беспокойство в западных странах, поскольку являются «шагом вперед» в создании российской беспилотной армии. В публикации отмечались такие российские наземные беспилотники, как «Уран-9», оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом, противотанковыми ракетами и огнеметом, и «Нерехта», обстреливающая мишени из пулемета и гранатомета.

В том же месяце в ходе учений «Запад-2021» российские военные впервые применили боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений. «Уран-9» успешно поражал бронетехнику условного противника на расстоянии до 5 тысяч метров. «Нерехта» использовалась для огневой поддержки и разведки.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Нерехта РТК
Уран-9
Проекты
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