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В США обеспокоились испытанными Россией роботами-убийцами

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Испытанные в ходе учений «Запад-2021» роботы-убийцы вызывают беспокойство в западных странах, поскольку являются «шагом вперед» в создании российской беспилотной армии, пишет американское издание Stars and Stripes.

В публикации отмечаются такие российские наземные беспилотники, как «Уран-9», оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом, противотанковыми ракетами и огнеметом, и «Нерехта», обстреливающая мишени из пулемета и гранатомета.

По словам оборонного аналитика Алексиса Мрачека, использование роботов в ходе учений «Запад-2021» означает, что «Россия продолжает экспериментировать и искать новые способы повышения летальности и живучести». Военный эксперт Питер Сингер уверен, что военные учения России дают намек на будущие подходы в использовании беспилотников.

В сентябре в ходе учений «Запад-2021» российские военные впервые применили боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений. «Уран-9» успешно поражали бронетехнику условного противника на расстоянии до 5 тысяч метров. «Нерехта» использовались для огневой поддержки и разведки.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Нерехта РТК
Уран-9
Проекты
Военные учения
Робот
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