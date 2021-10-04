The National Interest (США): российские МБР «Ярс» занимают центральное место в учениях РВСН

В Свердловской области начались учения Ракетных войск стратегического назначения. Они сосредоточены на отработке использования ракетного комплекса «Ярс». Россия все чаще отдает предпочтения мобильным комплексам, отмечает Марк Эпископос. «Ярс» может стать для США настоящей проблемой: его трудно обнаружить и еще труднее уничтожить.

Эти ракетные комплексы трудно опознать, выследить и уничтожить, благодаря чему по показателям живучести они превосходят ракеты шахтного базирования.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали крупномасштабные учения в центре страны в Свердловской области.

"В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники", - сообщило Министерство обороны, отметив, что основной целью учений является совершенствование практических навыков командования и офицеров управления РВСН. "В ходе учения на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, - отметило военное ведомство. - В рамках учений будет проинспектировано состояние боевой подготовки, пройдет оценка возможностей вооружения и спецтехники. Комиссия командования РВСН оценит возможности Тагильского соединения с учетом перевооружения". Не понятно, проводятся ли данные учения в рамках более крупных плановых маневров РВСН.

Если раньше к участию в учениях РВСН привлекалась как старая, так и новая техника, то сейчас все внимание, похоже, приковано к МБР "Ярс". PC-24 "Ярс", также известный под названием "Тополь-МР", является одним из новейших в России межконтинентальных ракетных комплексов. "Ярс" - это модификация ракетного комплекса "Тополь-М". Он оснащен разделяющейся головной частью с 3-6 блоками индивидуального наведения. Мощность каждого блока составляет от 150 до 500 килотонн в зависимости от точного состава системы. Как и у "Тополя-М", у "Ярса" твердотопливный двигатель. Существуют варианты ракет мобильного и шахтного базирования. РС-24 намного тяжелее "Тополя-М", но перевозится она все той же мобильной пусковой установкой МЗКТ-79221 с колесной формулой 16х16.

У МБР "Ярс" имеется цифровая инерциальная навигационная система. Для перевода в положение готовности к пуску комплексу требуется всего семь минут. Российские ракетные войска в последние десятилетия все чаще отдают предпочтение мобильным дорожным комплексам. Эти ракетные комплексы трудно опознать, выследить и уничтожить, благодаря чему по показателям живучести они превосходят ракеты шахтного базирования. В российской военной стратегии дорожно-мобильные МБР рассматриваются как ключевой источник стратегического дублирования, который является дополнительным и весьма живучим средством сдерживания и устрашения в случае возникновения крупного ядерного конфликта.

В середине 2010-х в РВСН прошла масштабная модернизация с заменой 80% боевой техники. Согласно последним западным оценкам, российские войска стратегического назначения имеют на вооружении 40-50 ракет Р-36М2, около 40 мобильных систем "Тополь", 60 систем "Тополь-М" шахтного и 16 мобильного базирования, свыше 135 дорожно-мобильных комплексов "Ярс" и более десятка "Ярсов" шахтного базирования. В 2014 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные к концу 2021 года намерены полностью списать все свои старые комплексы МБР.

Несмотря на относительно небольшой возраст, на замену "Ярсу" уже готовят новую МБР "Кедр". Активная стадия проектирования этого комплекса начнется в 2023-2024 годах, а снимать "Ярсы" с вооружения в полках РВСН начнут примерно в 2030 году.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)