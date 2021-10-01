Роскосмос ведет переговоры с Венгрией по отправке астронавта из этой страны на орбиту

В рамках сотрудничества с Венгрией в 2020 году были разработаны научные протоколы на проведение совместных работ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и Венгрия продолжают вести переговоры для осуществления полета на Международную космическую станцию астронавта из этой страны. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации за 2020 год.

"Активно ведется обсуждение возможности проведения подготовки и осуществления полета на МКС венгерского космонавта", - говорится в документе в разделе по сотрудничеству с Венгрией.

Как уточнили в Роскосмосе, в рамках сотрудничества с этой страной в 2020 году были разработаны научные протоколы на проведение совместных работ "Трабант", "Чибис-АИ", "Обстановка (второй этап)", входящих в российскую Долгосрочную программу целевых работ.

"Проведена оценка баланса вкладов госкорпорации "Роскосмос" и венгерской стороны, обновлена заявочная документация на данные целевые работы, проведены требуемые экспертизы обновленных целевых работ. Обновленные технические задания на целевые работы разработаны и находятся в стадии согласования", - уточняется в документе.

В 2019 году глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия ведет переговоры с госкорпорацией "Роскосмос" по отправке второго в истории венгерского астронавта в космос к 2024 году.