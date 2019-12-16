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ТАСС

Совместные российско-венгерские эксперименты могут пройти на МКС

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Вид из окна внутри купола МКС
Вид из окна внутри купола МКС.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Стороны также могут провести встречу по космическим проектам в России в январе 2020 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия и Венгрия могут провести совместные эксперименты на МКС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном на сайте госкорпорации в пятницу по итогам встречи ее гендиректора Дмитрия Рогозина с главой МИД Венгрии Петера Сийярто и послом республики в России Норберта Конкоя.

"Особое внимание во время обсуждения было уделено вопросам сотрудничества в области пилотируемой космонавтики: подготовка и полет на МКС космонавта Венгрии, а также возможное проведение совместных российско-венгерских экспериментов на МКС", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Кроме того, стороны обсудили возможность провести следующую встречу по космическим проектам в России в январе 2020 года.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что госкорпорация прорабатывает предложение со стороны Венгрии об отправке на Международную космическую станцию второго венгерского космонавта. В свою очередь Сийярто заявлял, что представитель его страны может отправится на МКС к 2024 году.

Впервые Венгрия отправила человека на орбиту в 1980 году по программе "Интеркосмос" на советских космических кораблях "Союз". Им стал Берталан Фаркаш, которому по возвращению из космоса было присвоено звание Героя Венгерской Народной Республики. В космосе он провел порядка семи суток.

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