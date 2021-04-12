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ТАСС

История Дня космонавтики

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Праздник отмечается 12 апреля. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос"

ТАСС-ДОСЬЕ. В Российской Федерации 12 апреля ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос". С инициативой об учреждении праздника 26 марта 1962 года выступил второй космонавт планеты, летчик-космонавт СССР Герман Титов, свое предложение он изложил в письме ЦК КПСС. В соответствии с федеральным законом РФ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", День космонавтики является памятной датой.

Первый полет человека в космос

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым среди землян совершил полет в космос. Стартовав на корабле-спутнике "Восток" с космодрома Байконур (в то время назывался 5-м Научно-исследовательским испытательным полигоном Минобороны СССР), он один раз облетел вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области. На старте Юрий Гагарин произнес фразу "Поехали!", ставшую впоследствии знаменитой. За полет в космос он был удостоен звания Героя Советского Союза.

В конце апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился за рубеж с "миссией мира". В общей сложности за три года первый космонавт планеты посетил около 30 стран, в том числе Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Венгрию, Индию, Египет, Австрию, Японию, Францию, Мексику, ГДР, Швецию, Норвегию.

После своего исторического полета Гагарин продолжил работать в Центре подготовки космонавтов (ныне носит его имя). С мая 1961 года был командиром отряда космонавтов и старшим инструктором-космонавтом, впоследствии занимал должность заместителя начальника ЦПК по летно-космической подготовке. Был дублером Владимира Комарова, который погиб 24 апреля 1967 года при возвращении с орбиты после испытательного полета на корабле "Союз-1". Однако снова отправиться в космический полет Юрию Гагарину так и не удалось. Первый космонавт погиб 27 марта 1968 года при выполнении полета на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Героем Советского Союза Владимиром Серегиным.

Празднование Дня космонавтики

В День космонавтики во всех российских регионах проводятся тематические праздничные мероприятия, организуются выставки и экскурсии, фестивали и концерты, акции, флешмобы, квесты, конкурсы детского творчества. В школах 12 апреля или накануне праздника традиционно проходят тематические классные часы. С 2016 года проводится Гагаринский урок "Космос - это мы" (с 2017 года он организуется также за рубежом).

В 2011 году в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в РФ проводился Год российской космонавтики, объявленный указом президента России Дмитрия Медведева. Были учреждены премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности, которые присуждаются по шести направлениям. Имя Гагарина присвоили пилотируемому кораблю "Союз ТМА-21", стартовавшему в апреле 2011 года с Байконура с очередным экипажем на Международную космическую станцию (МКС). 7 апреля 2011 года "в ознаменование начала космической эры для человечества" Генеральная ассамблея ООН на своем 85-м пленарном заседании приняла резолюцию номер 65/271, которой провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

По случаю 55-летия полета первого космонавта Роскосмос объявил 2016 года Годом Юрия Гагарина. Тогда был запущен арт-проект "Мы верим в космос", на его сайте разместили информацию о самых интересных событиях и фактах истории освоения космоса. В День космонавтики, 12 апреля 2016 года, в 20 российских городах (Москве, Санкт-Петербурге, Гагарине, Самаре, Саратове, Байконуре, Циолковском и других) в рамках флешмоба "Подними голову!!" в небо было выпущено 108 тыс. воздушных шаров с портретом Юрия Гагарина - по тысяче шаров на каждую минуту полета первого космонавта.

В 2020 году в связи с пандемией нового коронавируса торжественные мероприятия по случаю Дня космонавтики, в том числе традиционный концерт, перенесли на осень. Московский Музей космонавтики запустил виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса - выставки, экскурсии, лекции, викторины и игры, а также встречи с космонавтами можно смотреть прямо из дома на страницах музея в соцсетях "ВКонтакте", Facebook, Instagram и YouTube.

В 2021 году центральной площадкой празднования 60-летия полета Юрия Гагарина станет Музей космонавтики в Москве. С 13 апреля по 12 сентября в нем пройдет выставка "Первый", одним из центральных экспонатов которой станет подлинный спускаемый аппарат корабля "Восток", на котором Гагарин совершил свой исторический полет. Кроме того, московский музей организует две космические выставки в Смоленске и Саратове. С 1 апреля по 3 мая на Тверском бульваре в столице проходит фотовыставка "Москва встречает Первого!", где можно увидеть архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и информагентства ТАСС. Роскосмос на своем сайте открыл специальный раздел, посвященный Юрию Гагарину и пилотируемой космонавтике. Пилотируемый корабль "Союз МС-18", который стартовал 9 апреля с членами 65-й длительной экспедиции на МКС, получил собственное название "Ю. А. Гагарин".

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