В России построят корабли на воздушной подушке

В России построят новые десантные катера. Министерство обороны России приняло решение о разработке судна на воздушной подушке. Перспективный корабль сможет доставлять войска по воде, суше, болотам и льдам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

По данным собеседника, планируется создание серии судов на воздушной подушке. Грузоподъемность десантных катеров может составить 60-70 тонн. Это позволит перевозить оперативно-тактические комплексы, бронетехнику и береговые противокорабельные комплексы с высокой скоростью.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что корабли на воздушной подушке необходимы для высадки десанта в местах, где выставлены инженерные заграждения. Он подчеркнул, что десантные суда могут обеспечить внезапную переброску войск на берег.

Авторы материала отмечают, что корабли на воздушной подушке обладают дополнительным преимуществом. При движении подобные суда поднимают облако брызг, которое снижает видимость корабля радиолокационными станциями противника.

Подобные судна движутся над поверхностью благодаря избыточному давлению, которое нагнетается под днище. Это обуславливает высокую скорость движения над водой и твердыми поверхностями.

В апреле корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в рамках учений. В одиночных и совместных стрельбах по надводным и воздушным целям задействовали несколько судов, включая ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

Даниил Иринин