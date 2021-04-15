Российские корабли вышли в Черное море

Корабли Черноморского флота вышли из Севастополя для проведения артиллерийских стрельб в рамках учений. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Уточняется, что в Черное море вышли фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец», а также большие десантные корабли. Они провели тренировку «по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота».

Экипажи проведут одиночные и совместные стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника выполнят морские щиты-мишени.

Позже в учениях задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

Ранее 14 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма. Согласно легенде учений, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию украинской обороны. В целях противодействия в бой ввели танковый резерв и противотанковую артиллерию.

В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль, в свою очередь, назвал Украину взрывоопасным регионом и заверил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Артем Андреев