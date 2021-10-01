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США расследовали инцидент с кораблем Unity миллиардера Брэнсона

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Источник изображения: Фото: Virgin Galactic / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США завершило расследование инцидента с суборбитальным кораблем Unity компании Virgin Galactic, на борту которого находился британский миллиардер Ричард Брэнсон, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление американского ведомства.

В документе утверждается, что Unity действительно вышел за пределы установленного воздушного коридора, в связи с чем управление «потребовало от Virgin Galactic внести изменения в то, как она осуществляет коммуникацию с ФАУ во время полетов с целью обеспечения безопасности людей».

«Virgin Galactic внесла необходимые изменения и может возобновить полеты», — заключил регулятор.

В сентябре издание Parabolic Arc написало, что, по мнению уволенного директора по летным испытаниям Virgin Galactic Марка Стаки, к отклонению от первоначального курса Unity привела ошибка пилота, а не сильный ветер. Бывший сотрудник подчеркнул, что пилоты не выключили двигатель и не прервали полет Unity после выхода корабля за пределы воздушного коридора, поскольку на его борту находился Брэнсон, пожелавший раньше другого миллиардера, американца Джеффа Безоса, совершить полет на собственном корабле.

В том же месяце издание SpaceNews сообщило, что неназванный поставщик уведомил компанию о потенциальном производственном дефекте в компоненте системы управления полетом корабля Unity. В Virgin Galactic добавили, что проводят консультации с подрядчиком.

В сентябре издание New Yorker писало, что корабль Unity компании Virgin Galactic во время первого полета с полным экипажем, включающим Брэнсона, отклонялся от изначально запланированного курса.

В июле на высоту более 80 километров на суборбитальном корабле Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся бизнесмен Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Virgin Galactic
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