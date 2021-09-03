Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном отклонялся от курса

Суборбитальный корабль Unity компании Virgin Galactic во время первого полета с полным экипажем, включающим британского миллиардера Ричарда Брэнсона, отклонялся от изначально запланированного курса. Об этом сообщает New Yorker, ссылаясь на Управление гражданской авиации США.

Отклонение было зафиксировано спустя минуту после начала полета Unity, когда корабль, перемещавшийся в два раза быстрее звука, находился на высоте около 32 километров над полигоном Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Об отклонении от запланированного курса членов экипажа предупредил световой сигнал.

Вне пределов выделенного воздушного коридора Unity находился две минуты. Управление гражданской авиации США инициировало расследование случившегося. New Yorker пишет, что отклонение Unity от первоначальной траектории могло привести к аварийной посадке корабля.

В июле на высоту более 80 километров на орбитальном самолете Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.

Иван Потапов