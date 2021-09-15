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Компания Virgin Galactic миллиардера Брэнсона столкнулась с новыми проблемами

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Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон.
Источник изображения: Фото: Joe Skipper / Reuters

Подконтрольная британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону компания Virgin Galactic столкнулась с новыми проблемами, сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что неназванный поставщик уведомил компанию о потенциальном производственном дефекте в компоненте системы управления полетом суборбитального корабля Unity. В Virgin Galactic добавили, что проводят консультации с подрядчиком, которые позволят определить целесообразность ремонта или замены соответствующего оборудования.

В компании отметили, что следующий полет Unity состоится не ранее середины октября.

В сентябре издание New Yorker, ссылаясь на Управление гражданской авиации США, сообщило, что суборбитальный корабль Unity компании Virgin Galactic во время первого полета с полным экипажем, включающим Брэнсона, отклонялся от изначально запланированного курса.

В июле на высоту более 80 километров на орбитальном самолете Unity производства собственной компании Virgin Galactic поднялся британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Вместе с миллиардером в составе экипажа были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям с правительством Сириша Бандла.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Virgin Galactic
Проекты
LMV класс
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