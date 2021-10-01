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Раскрыты сроки запуска «Циркона» с атомной подлодки из-под воды

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Источник изображения: Фото: Минобороны России

В текущем году запланировано два пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Первое испытание планируется провести с надводного положения субмарины, второй — с подводного. Сроки пусков раскрывает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Пуск с надводного положения намечен на начало октября. «В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — уточнил собеседник.

Источник добавил, что планировавшийся в сентябре первый пуск «Циркона» с «Северодвинска» был перенесен на следующий месяц в связи с необходимостью проведения технической подготовки.

В сентябре ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны России, сообщило, что летно-конструкторские испытания «Циркона» с надводного носителя завершены.

В августе сообщалось, что Минобороны России в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тогда же гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года.

В том же месяце американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
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