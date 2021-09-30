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Надводные испытания российского «Циркона» завершены

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны России

Летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя завершены, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны России.

По словам собеседника, тесты с берегового стенда и фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 завершены успешно. «Выполнено более десяти пусков, крайний из них — в июле», — уточнил он.

В августе сообщалось, что Минобороны России в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тогда же гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года.

В том же месяце американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
22350
NATO
АРМИ-20XX
ГЗЛА
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