Надводные испытания российского «Циркона» завершены

Летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя завершены, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны России.

По словам собеседника, тесты с берегового стенда и фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 завершены успешно. «Выполнено более десяти пусков, крайний из них — в июле», — уточнил он.

В августе сообщалось, что Минобороны России в ходе форума «Армия-2021» подписало с Научно-производственным объединением (НПО) машиностроения первый контракт, предполагающий получение гиперзвуковых ракет «Циркон».

Тогда же гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года.

В том же месяце американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.

Иван Потапов