Создатель «Циркона» назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия

Гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года. Сроки создания соответствующей ракеты «Военно-промышленному курьеру» назвал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» КТРВ Борис Обносов.

«В США есть серьезные наработки по многим направлениям. Прежде всего в материаловедении, двигателестроении... Зная их технологический уровень, можно предположить, что после 2023 года они эту задачу решат. Поэтому нам нельзя останавливаться. Есть жесткая закономерность: остановился — значит, отстал», — сказал руководитель корпорации, в которой создается российская гиперзвуковая ракета «Циркон».

По его словам, гиперзвуковая технология «имеет огромный мультипликационный эффект». «Чтобы создать гиперзвуковой аппарат, требуется огромный вычислительный комплекс, который просчитывал бы, что будет с телом, летящим со скоростью 5-35 Махов. Мы должны четко представлять, что происходит на таких скоростях с бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), насколько это отражается на аэродинамике, какова надежность связи, поддается ли крылатая ракета управлению», — отметил Обносов.

Он добавил, что в России «долгие годы хромала элементная база, так что нам еще есть над чем работать».

В августе американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.

Иван Потапов