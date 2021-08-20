Войти
Lenta.ru

Создатель «Циркона» назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия

122
0
0
Источник изображения: Фото: Toni Burton / Reuters

Гиперзвуковое оружие у США может появиться после 2023 года. Сроки создания соответствующей ракеты «Военно-промышленному курьеру» назвал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» КТРВ Борис Обносов.

«В США есть серьезные наработки по многим направлениям. Прежде всего в материаловедении, двигателестроении... Зная их технологический уровень, можно предположить, что после 2023 года они эту задачу решат. Поэтому нам нельзя останавливаться. Есть жесткая закономерность: остановился — значит, отстал», — сказал руководитель корпорации, в которой создается российская гиперзвуковая ракета «Циркон».

По его словам, гиперзвуковая технология «имеет огромный мультипликационный эффект». «Чтобы создать гиперзвуковой аппарат, требуется огромный вычислительный комплекс, который просчитывал бы, что будет с телом, летящим со скоростью 5-35 Махов. Мы должны четко представлять, что происходит на таких скоростях с бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО), насколько это отражается на аэродинамике, какова надежность связи, поддается ли крылатая ракета управлению», — отметил Обносов.

Он добавил, что в России «долгие годы хромала элементная база, так что нам еще есть над чем работать».

В августе американский журнал The National Interest написал, что находящийся в эксплуатации «Циркон» является плохой новостью для НАТО.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
19.09.2019
"Недостижимая": в России рассказали о новой ракете
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
15.11.2016
Кто выиграет гиперзвуковую гонку — Россия или США?
03.10.2016
«Изделие 4202»: боеголовка, вызвавшая переполох в Пентагоне
16.05.2016
Гиперзвуковой прорыв России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой