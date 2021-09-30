В России заметили БТР-МДМ с зенитной установкой

В пятницу в России завершились командно-штабные учения. Среди техники парашютно-десантного полка, который принимал участие в маневрах на полигоне Песочное в Ярославской области, заметили бронетранспортер БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2. Об этом сообщает «Российская газета».

Подразделение Ивановского гвардейского соединения ВДВ использовало боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Часть бронетранспортеров оснастили зенитной установкой калибра 23 миллиметра ЗУ-23-2. Ранее такое вооружение устанавливали на бронетранспортеры БТР-3Д.

Скорострельность двух орудий ЗУ-23-2 достигает 2000 выстрелов в минуту. Зенитная установка позволяет поражать воздушные цели на высоте до 1500 метров. Также ЗУ-23-2 позволяет вести огонь по наземным целям, включая автомобили и легкобронированную технику.

Бронетранспортер БТР-МДМ является модернизированной версией десантируемой плавающей машины БТР-МД. Главным отличием стало использование шасси БМД-4М.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее гонку российских машин десанта БМД-2 и БМД-4М. Соревнование прошло в рамках конкурса «Десантный взвод».

Даниил Иринин