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В России заметили БТР-МДМ с зенитной установкой

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В пятницу в России завершились командно-штабные учения. Среди техники парашютно-десантного полка, который принимал участие в маневрах на полигоне Песочное в Ярославской области, заметили бронетранспортер БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2. Об этом сообщает «Российская газета».

Подразделение Ивановского гвардейского соединения ВДВ использовало боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Часть бронетранспортеров оснастили зенитной установкой калибра 23 миллиметра ЗУ-23-2. Ранее такое вооружение устанавливали на бронетранспортеры БТР-3Д.

Скорострельность двух орудий ЗУ-23-2 достигает 2000 выстрелов в минуту. Зенитная установка позволяет поражать воздушные цели на высоте до 1500 метров. Также ЗУ-23-2 позволяет вести огонь по наземным целям, включая автомобили и легкобронированную технику.

Бронетранспортер БТР-МДМ является модернизированной версией десантируемой плавающей машины БТР-МД. Главным отличием стало использование шасси БМД-4М.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее гонку российских машин десанта БМД-2 и БМД-4М. Соревнование прошло в рамках конкурса «Десантный взвод».


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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