Гонку российских БМД показали на видео

Гонку российских БМД-4М и БМД-2 показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовало Минобороны России.

В подписи к видео сообщается, что в индивидуальной гонке этапа конкурса «Десантный взвод», прошедшей в Ярославской области, приняли участие десять команд.

Согласно условиям конкурса, им нужно было преодолеть расстояние около восьми километров, включающее такие препятствия, как «противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненная полоса и брод».

В апреле «Военно-промышленный курьер» написал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) насчитывается около 900 единиц различных боевых бронированных машин (ББМ), главным образом БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80 и более ранние модели, значительное количество МТ-ЛБ, а также БРДМ-2 различных модификаций.

Иван Потапов