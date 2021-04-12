Войти
Lenta.ru

В России насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

897
0
0
Источник изображения: Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина располагает сотнями готовых к войне танков, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков, ссылаясь на открытые источники.

«Для ведения боев Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР (непризнанная Донецкая народная республика — прим. «Ленты.ру»), а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — пишет автор.

Согласно публикации, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) насчитывается около 900 единиц различных боевых бронированных машин (ББМ), главным образом «БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80 и более ранние модели, значительное количество МТ-ЛБ, а также БРДМ-2 различных модификаций». «Распределение этих ББМ можно ожидать примерно таким: 500–600 бросят на Донецк и до 300 – на Луганск», — говорится в статье.

Группировка артиллерии ВСУ, как пишет заместитель президента РАРАН, насчитывает до тысячи орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО), из которых «до 600-700 могут быть задействованы против ДНР, а остальные — ЛНР (непризнанная Луганская народная республика — прим. «Ленты.ру»)».

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, отмечается в публикации, насчитывают «14 Су-24, около 25 Су-25, 31 Су-27 и около 30 МиГ-29».

Согласно Сивкову, ВСУ располагают современными «системами артиллерийской разведки иностранного производства (в частности, израильского), радикально повышающих возможности ведения контрбатарейной борьбы», и около 70 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) американского производства. «Шесть турецких БЛА Bayraktar TB2 особого влияния не окажут», — пишет автор.

По его же мнению, незначительным окажется и вклад Военно-морских сил (ВМС) Украины.

«Важнейшим фактором, способствующим устойчивости ДНР и ЛНР, является возможность оказания Россией открытой военной помощи этим республикам, подобно тому, как это произошло в Южной Осетии в 2008 году», — утверждает автор.

В апреле военный обозреватель Антон Лавров заверил, что средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, имеющихся в распоряжении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, достаточно для отпора ВВС Украины.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Турция
Украина
Южная Осетия
Продукция
БМД-1
БМД-2
БМП-1
БМП-2
БРДМ-2
БТР-80
МТ-ЛБ
Су-24
Су-25
Су-27
Т-72
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.04.2021
Быть ли Киеву победителем
12.02.2020
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
16.03.2016
Армия одной войны
23.12.2015
Петля незалежности
13.06.2013
По форме – армия, а по сути – карикатура
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 19:51
  • 21
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 12.04 18:55
  • 11
Сербский Terminator получил ракету от комплекса "Стрела-10"
  • 12.04 18:37
  • 95
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 12.04 16:03
  • 1
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел
  • 12.04 14:53
  • 3
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 12.04 14:34
  • 1
Адмирал раскритиковал заявления об уязвимости российских подлодок
  • 12.04 14:00
  • 7
Китай вытесняет Россию из Сербии
  • 12.04 11:44
  • 9
Рогозин открыл «секрет Полишинеля»
  • 12.04 10:53
  • 6
СМИ: Китай планирует построить свой пятый космодром в провинции Чжэцзян
  • 12.04 10:49
  • 4
Ростех ускорит создание новых вертолетов благодаря цифровизации производства
  • 12.04 07:06
  • 1
"Ростех" разработает новый высокоточный снаряд
  • 12.04 03:40
  • 1
Ростех испытал демонстратор двигателя для перспективных орбитальных самолетов
  • 12.04 00:57
  • 32
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 11.04 18:22
  • 28
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 11.04 09:18
  • 8
Леонид Кравчук: если враг придет на мою землю, я буду стрелять в него всеми видами оружия, пока буду жив (Апостроф, Украина)