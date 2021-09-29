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Российская газета

Десантные БТР-МДМ "Ракушка" вооружили скорострельными "рогатками"

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Источник изображения: Минобороны РФ

На недавних командно-штабных учениях на полигоне Песочное в Ярославской области была представлена большая часть новейшей бронетехники, находящейся на вооружении российских воздушно-десантных войск.

Как сообщают в Министерстве обороны РФ, задействованный в этом мероприятии парашютно-десантный батальон сражался с условным противников на БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Интересно, что некоторые из последних впервые участвовали в учебных боях с установленными на них "рогатками" - спаренными 23-мм зенитными автоматическими пушками ЗУ-23-2. Ранее такие средства противовоздушной обороны применялись на БТР-ЗД "Скрежет".

Масса орудия - 950 кг, самого бронетранспортера - более 13200 кг. Скорострельность доходит до 2000 выстрелов в минуту. Высота полета поражаемых целей - 1500 метров. Дальность применения по наземным объектам -2500 метров. Снаряд массой 190 граммов легко поражает вражеские БМП, БТР, автомобили.

500-сильный дизельный двигатель "Ракушки" способен разогнать ее до 70 км/ч по шоссе и до 45-50 км/ч - по грунтовой дороге. Скорость при форсировании водных преград составляет 10 км/ч.

Также к отражению "вражеского" наступления были привлечены БТР-РД "Робот" с управляемыми противотанковыми комплексами "Корнет" на борту и 125-мм самоходные противотанковые пушки 2С25 "Спрут-СД". В результате десантники поразили все наземные и воздушные цели условного противника.



Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Корнет
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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