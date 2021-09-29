Американские ВМС получили первые истребители Block III F/A-18 Super Hornet

Военно-морские силы США получили первые глубоко модернизированные Super Hornet. Они будут служить на авианосцах бок о бок с истребителями нового поколения.

Состоялось знаменательное событие для американских ВМС: им передали первые два истребителя Block III F/A-18 Super Hornet. Военно-морские силы будут использовать их для завершения программы испытаний и оценки обновлений. Моряки проработают различные новые методы и процедуры, необходимые для полноценной эксплуатации Block III.

Всего корпорация Boeing построит для ВМС 78 самолетов F/A-18 в конфигурации Block III. Они будут выполнять примерно те же задачи, что сейчас выполняют более ранние F/A-18E/F Super Hornet.

Поставка Block III F/A-18 Super Hornet / ©Boeing

Версию Block III не стоит расценивать как альтернативу истребителю F-35C пятого поколения: Военно-морские силы не отказываются от этих машин, по-прежнему связывая с ними большие надежды.

F-35C Источник изображения: LM

Новые технологии позволяют Block III максимально приблизиться к пятому поколению. Полный пакет обновлений включает в себя множество улучшений по сравнению с «обычным» Super Hornet. Самолет, в частности, получил новый многофункциональный дисплей, дающий пилотам новые возможности.

F/A-18 Super Hornet в конфигурации Block III рассчитан на более длительную эксплуатацию — десять тысяч летных часов вместо шести тысяч у предшественников. Самолет стал также более живучим и получил передовые технологии снижения заметности: в то же время Block III не может сравниться по степени малозаметности с истребителями пятого поколения, такими как упомянутый выше F-35C.

Изначально Block III F/A-18 Super Hornet хотели снабдить конформными топливными баками, повышающими дальность действия, однако потом от этой идеи отказались из-за проблем, выявленных во время испытаний.

Super Hornet с конформными топливными баками Источник изображения: bestfighter4canada

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet впервые поднялся в небо в 18 ноября 1978 года. Глубоко модернизированный истребитель F/A-18E/F Super Hornet совершил первый полет 29 ноября 1995-го. По состоянию на 2018-й построили примерно 600 Super Hornet.

Напомним, в этом году Военно-воздушные силы США получили первый истребитель F-15EX. Его среди прочего отличает большая боевая нагрузка.

Заявлена возможность F-15EX нести до 22 управляемых ракет класса «воздух — воздух» или гиперзвуковое оружие длиной до 6,7 метра и весом до 3175 килограммов. Если говорить о новых небольших бомбах типа Small Diameter Bomb, то их истребитель способен нести до 28 штук, что близко к показателям ударного F-15E Strike Eagle.