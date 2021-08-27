Американские ВМС пересмотрели облик самого «продвинутого» F/A-18E/F Super Hornet

Новые истребители F/A-18 Block III Super Hornet, которые будут поставлять американским ВМС, не получат конформные топливные баки, выступавшие ранее одной из главных особенностей самолета.

Как сообщает The Drive, ВМС США отказались от планов по оснащению новых F/A-18 Block III Super Hornet конформными топливными баками или CFT. По крайней мере, пока. В Военно-морских силах уже направили корпорации Boeing официальный указ о прекращении работ над CFT.

Конформные топливные баки представляют собой дополнительные топливные баки, прилегающие к фюзеляжу самолета. Они увеличивают дальность полета, не занимая при этом точек подвески, как ПТБ (подвесной топливный бак).

F/A-18 Block III Super Hornet Источник изображения: thedrive

Истребитель F/A-18 Block III Super Hornet впервые поднялся в небо в прошлом году. Среди главных особенностей машины — новый датчик IRST и крупный сенсорный дисплей к кабине пилота. Машина сможет применять широкий спектр вооружений класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».

Версия Block III будет служить в американских ВМС США вместе с ранее поставленными истребителями Super Hornet и новыми F-35C пятого поколения.