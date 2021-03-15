Носитель гиперзвукового оружия: американские ВВС получили первый истребитель F-15EX

Военно-воздушные силы США получили первый истребитель F-15EX. Машину, помимо прочего, отличает большая боевая нагрузка. В перспективе ее можно применять в качестве носителя гиперзвуковых систем вооружений.

К истребителю F-15EX в последнее время приковано большое внимание СМИ, что обусловлено широкими возможностями нового комплекса. Десятого марта проект преодолел ключевой этап: ВВС США получили первый из ранее заказанных самолетов этого типа.

На представленном фото можно видеть истребитель, который направляется на авиабазу ВВС Эглин во Флориде с завода компании Boeing в Сент-Луисе.

Первый F-15EX для ВВС США Источник изображения: Boeing

«Это важный момент для ВВС», — завил полковник Шон Дори, руководитель программы F-15EX ВВС США. По его словам, F-15EX станет ключевым элементом парка американских тактических истребителей, дополнив боевые машины нового, пятого поколения.

Новейшая версия знаменитого F-15 имеет передовую авионику, в частности систему радиоэлектронной борьбы Eagle Passive/Active Warning and Survivability System, современную цифровую кабину и совершенный компьютер для выполнения миссий ADCP-II от Honeywell. Самолет оснащен радиолокационной станцией Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Watch as @USAirForce test pilots take to the skies for the first time in the #F15EX, with its official U.S. Air Force livery. The recent flight paves the way for delivery. pic.twitter.com/smPvUXIiNf - Boeing Defense (@BoeingDefense) March 3, 2021

Испытания F-15EX / ©Boeing Defense

Заявлено о возможности самолета нести до 22 управляемых ракет класса «воздух — воздух» или «гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов». Если говорить о мини-бомбах типа Small Diameter Bomb, то их самолет может брать до 28 единиц, что близко к показателям одного из самых совершенных ударных самолетов современности — F-15E Strike Eagle.

Поставка Boeing F-15EX состоялась чуть более чем через месяц после первого полета самолета, который состоялся 2 февраля. Второй F-15EX должен прибыть в Эглин в следующем месяце, а оставшиеся шесть машин из первой партии доставят туда в 2023 финансовом году. Всего военные США рассчитывают получить около двух сотен самолетов нового типа: они должны компенсировать F-15, которые в обозримом будущем отправят на покой.

Первый полет F-15EX Источник изображения: Boeing

F-15EX можно с определенными оговорками назвать аналогом российского Су-35С, который относят к тому же поколению, что и «американца», — 4+(+). Напомним, в прошлом году Минобороны России показало кадры запуска с борта Су-35С ракеты класса «воздух — воздух» большой дальности Р-37М.

Пуск ракеты большой дальности с борта Су-35С Источник изображения: bmpd

Ранее мы также могли видеть эти машины, оснащенные ракетами класса «воздух — воздух» средней дальности Р-77 — аналогом американского AIM-120 AMRAAM.