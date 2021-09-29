Войти
Интерфакс-АВН

Армейский спецназ из России и Пакистана в ходе учений на юге РФ отработает уничтожение боевиков в населённых пунктах

443
0
0
Оператор управляет мобильным робототехническим комплексом "Кобра-1600".
Оператор управляет мобильным робототехническим комплексом "Кобра-1600".
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Российско-пакистанские учения подразделений спецназа "Дружба-2021" начались в Краснодарском крае, сообщил во вторник Южный военный округ (ЮВО).

"Военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по совместному действию сводной штурмовой роты при штурме населенных пунктов и объектов, захваченных незаконными вооруженными формированиями. Также основной задачей подразделений станет ведение боевых действий в городских условиях", - сказано в сообщении.

Учения, в которых задействовано около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО, продлятся до 9 октября и завершатся "совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов", информирует штаб округа.

По его данным, "в рамках одиночной подготовки военнослужащие Пакистана выполнят боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёра БТР-82А, пистолета Макарова в движении, из снайперской винтовки Драгунова модернизированной (СВД-М), выполнят разборку и сборку автомата Калашникова АК-74М, а также стрельбу из окопа стоя из пулемета (ПКП-М) и автомата АК-74М".

Церемония открытия учений "Дружба-2021" состоялась в Краснодарском крае на полигоне "Молькино".

С напутственным словом к участникам обратились начальник штаба 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Валерий Плохотнюк и военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадный генерал Махмуд Рашид.

По словам Рашида, учения "Дружба-2021" очень важное мероприятие для пакистанских военных.

"Мы рады обмену профессиональным опытом военнослужащих наших стран, а также укреплению сотрудничества в военной сфере между подразделениями спецназа России и Пакистана", - отметил Рашид, которого цитирует пресс-служба ЮВО.

"В ходе открытия учений прошли показательные выступления военнослужащих подразделения спецназа и инженерных штурмовых групп ЮВО, показ современной техники и вооружения Вооруженных сил России. Также во время открытия международного учения роботы "Уран-6" и робототехнический комплекс "Кобра-1600" из состава новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования МИКР исполнили вальс", - говорится в пресс-релизе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
БТР-82
БТР-82А
МИКР
СВД
Уран-6
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Робот
РТК
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
29.06.2020
Парады Победы рассекретили ударный потенциал
28.08.2017
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 06:15
  • 2
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 06:09
  • 1
Делегация Рособоронэкспорта не примет участие в авиасалоне Airshow China 2021 в связи с пандемией COVID-19
  • 29.09 06:04
  • 1
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 05:51
  • 1
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
  • 29.09 02:59
  • 1
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 02:49
  • 1
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 02:41
  • 1
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 02:26
  • 12
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 00:22
  • 19
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 28.09 22:39
  • 1
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 28.09 22:17
  • 2
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 28.09 18:16
  • 11
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 28.09 17:26
  • 2
Магнитное поле древней Луны измерили по образцам с "Аполлона-17"
  • 28.09 17:16
  • 2
Крейсер «Москва» пресек натовские провокации Киева
  • 28.09 13:22
  • 2273
Как насчёт юмористического раздела?