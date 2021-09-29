Армейский спецназ из России и Пакистана в ходе учений на юге РФ отработает уничтожение боевиков в населённых пунктах

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Российско-пакистанские учения подразделений спецназа "Дружба-2021" начались в Краснодарском крае, сообщил во вторник Южный военный округ (ЮВО).

"Военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по совместному действию сводной штурмовой роты при штурме населенных пунктов и объектов, захваченных незаконными вооруженными формированиями. Также основной задачей подразделений станет ведение боевых действий в городских условиях", - сказано в сообщении.

Учения, в которых задействовано около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО, продлятся до 9 октября и завершатся "совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов", информирует штаб округа.

По его данным, "в рамках одиночной подготовки военнослужащие Пакистана выполнят боевые стрельбы из вооружения бронетранспортёра БТР-82А, пистолета Макарова в движении, из снайперской винтовки Драгунова модернизированной (СВД-М), выполнят разборку и сборку автомата Калашникова АК-74М, а также стрельбу из окопа стоя из пулемета (ПКП-М) и автомата АК-74М".

Церемония открытия учений "Дружба-2021" состоялась в Краснодарском крае на полигоне "Молькино".

С напутственным словом к участникам обратились начальник штаба 49-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Валерий Плохотнюк и военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны бригадный генерал Махмуд Рашид.

По словам Рашида, учения "Дружба-2021" очень важное мероприятие для пакистанских военных.

"Мы рады обмену профессиональным опытом военнослужащих наших стран, а также укреплению сотрудничества в военной сфере между подразделениями спецназа России и Пакистана", - отметил Рашид, которого цитирует пресс-служба ЮВО.

"В ходе открытия учений прошли показательные выступления военнослужащих подразделения спецназа и инженерных штурмовых групп ЮВО, показ современной техники и вооружения Вооруженных сил России. Также во время открытия международного учения роботы "Уран-6" и робототехнический комплекс "Кобра-1600" из состава новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования МИКР исполнили вальс", - говорится в пресс-релизе.